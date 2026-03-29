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'Tarde Alegre' reúne público em ação solidária em prol da Fazenda da Esperança

O ingresso custa R$ 70,00, e toda a renda arrecadada será destinada às ações da instituição, que atua na recuperação de pessoas com dependência de álcool e outras drogas

Bruna Lima
fonte

“Tarde Alegre” chega a mais uma edição com a proposta de unir lazer e responsabilidade social. (Thiago Gomes/ O Liberal)

Um gesto de solidariedade que já se tornou tradição em Belém volta a mobilizar a comunidade no próximo dia 8 de abril. Promovida pelo grupo de voluntárias Amigas da Esperança, a “Tarde Alegre” chega a mais uma edição com a proposta de unir lazer e responsabilidade social, em benefício da Fazenda da Esperança, localizada no distrito de Mosqueiro.

O evento será realizado a partir das 16h, na Casa de Plácido, no bairro de Nazaré, e terá como principal atração um bingo beneficente. O ingresso custa R$ 70,00, e toda a renda arrecadada será destinada às ações da instituição, que atua na recuperação de pessoas com dependência de álcool e outras drogas.

Criada há cerca de uma década pelas Amigas da Esperança, a iniciativa acontece duas vezes por ano e já se consolidou como parte do calendário solidário da cidade. A proposta surgiu com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção da Fazenda da Esperança, entidade ligada à Igreja Católica fundada há mais de 40 anos, em São Paulo, e reconhecida pelo trabalho de reinserção social e reconstrução de vidas.

Ao longo dos anos, a “Tarde Alegre” ganhou força e visibilidade, mantendo o formato do bingo beneficente, mas ampliando o alcance e a estrutura. Atualmente, cada edição reúne mais de 700 pessoas, em um ambiente de confraternização que alia entretenimento e engajamento social. Os participantes, além de contribuírem com a causa, concorrem a diversos prêmios, como eletrodomésticos e brindes variados.

Segundo o responsável pela Fazenda da Esperança no Pará, Luciano Figueiredo, a parceria com o grupo de voluntárias é fundamental para a continuidade dos trabalhos. “As Amigas da Esperança são grandes voluntárias nossas desde o início. Esse bingo é uma ação que reúne muitas pessoas e tudo que é arrecadado é destinado à Fazenda”, destacou.

Os recursos obtidos ao longo das edições já possibilitaram melhorias importantes na unidade de Mosqueiro, como compra de colchões, reformas e manutenção dos espaços. Para este ano, a expectativa é contribuir com projetos estruturais em andamento, incluindo a construção da igreja principal, uma nova casa e um centro de lazer para os acolhidos.

De acordo com Naiá Guerra, uma das envolvidas na organização do evento, todo o valor arrecadado é aplicado diretamente na instituição, garantindo melhores condições de acolhimento e fortalecendo o trabalho de recuperação dos internos.

"Destaca-se que os recursos já financiaram melhorias estruturais e manutenção da unidade. O impacto, porém, é reconhecido como significativo para a sobrevivência da instituição. A “Tarde Alegre” é um símbolo da mobilização comunitária em Belém, fortalecendo a Fazenda da Esperança e oferecendo ao público uma oportunidade de diversão com propósito social”, destaca Naiá.

A Unidade da Fazenda da Esperança em Mosqueiro, batizada de Nossa Senhora de Nazaré, atende pessoas em tratamento contra a dependência química. Fundada há 42 anos em São Paulo, a instituição é vinculada à Igreja Católica e tem como missão ajudar na recuperação de homens e mulheres que enfrentam problemas com álcool e outras drogas.

Serviço

Evento: Tarde Alegre – Bingo beneficente

Data: 8 de abril

Horário: 16h

Local: Casa de Plácido – bairro de Nazaré, Belém

Ingressos: R$ 70,00

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