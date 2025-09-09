‘Tarde Alegre’ mobiliza mais de 700 pessoas durante bingo solidário em apoio à Fazenda da Esperança

Mais de 700 pessoas participaram da tradicional “Tarde Alegre”, realizada nesta terça-feira (9) na Casa de Plácido, no bairro de Nazaré, em Belém. Promovido pelo grupo de voluntárias “Amigas da Esperança”, o evento beneficente contou com bingo solidário, prêmios variados e reuniu a comunidade em uma tarde de confraternização. A renda arrecadada com as vendas das cartelas do bingo é destinada à Fazenda da Esperança, instituição filantrópica em Mosqueiro que acolhe e recupera homens entre 18 e 60 anos em tratamento contra a dependência química.

A programação foi repleta de animação e também teve a venda de comidas, além de produtos feitos na Fazenda da Esperança. Além do público em geral, voluntários da instituição e das Amigas da Esperança, o evento ainda teve a presença do arcebispo metropolitano emérito de Belém, Dom Alberto Taveira, que também é presidente da Fazenda da Esperança Belém. Para o responsável técnico e operacional da Fazenda da Esperança, Luciano de Figueiredo, o momento tem uma contribuição muito grande para as obras realizadas pela comunidade terapêutica.

A unidade da Fazenda da Esperança em Mosqueiro, batizada de Nossa Senhora de Nazaré, atende em média de 100 a 120 pessoas com problemas com álcool e drogas e funciona em Mosqueiro há 10 anos. Segundo Luciano, a “Tarde Alegre” fortalece as atividades da entidade. A entidade tem creches, tem escola, uma casa antimanicomial, que acolhe pessoas com deficiência mental.

“As Amigas da Esperança são os nossos anjos, é um grupo de empresárias que organiza esse evento. E todo o valor arrecadado é destinado à obra. Esse valor é arrecadado para realizar melhorias da unidade, das estruturas para acolhimento. A Fazenda é uma obra muito linda e verdadeiramente de Deus. Por isso, a gente precisa da ajuda das pessoas para manter essa obra. Em média, a arrecadação passa dos trinta mil reais. E a gente agradece a essas pessoas que nos ajudam”, afirma Luciano.

Tarde Alegre Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal

Fundada há 42 anos em São Paulo, a instituição é vinculada à Igreja Católica e tem a missão de restabelecer vidas fora da dependência química de pessoas com problemas relacionados a álcool e drogas ilícitas. “A ‘Fazenda da Esperança’ é uma obra sem fins lucrativos. Outra parte da arrecadação é fruto do nosso trabalho. Comercializamos os nossos produtos. Temos várias linhas e oficinas de trabalho. Tudo é fruto do nosso trabalho e, também, do poder público e de alguns voluntários”, reforça Luciano.

“A obra é uma ação que move as pessoas. As pessoas se divertem. Tem os que compram o bingo, os que doam os prêmios. É uma ação de solidariedade muito grande, é uma corrente de amor que a gente precisa de mais pessoas ainda para a gente fazer muito mais”, acrescenta o gestor da Fazenda da Esperança.

Luciano fala da importância desse momento de solidariedade (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Engajamento social

Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano emérito de Belém, afirmou que a “Tarde Alegre” representa uma oportunidade privilegiada de envolvimento da sociedade com a obra e até mesmo de conhecê-la. “Acompanhamos a Fazenda da Esperança há tantos anos. E esse trabalho é uma luta permanente, porque recebemos pessoas que estão no fim da linha da sociedade. E nós os acolhemos com muito amor e fazemos a única coisa que salva e que cura, anunciar o evangelho”.

Dom Alberto participou da programação (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Solidariedade

Membro do Amigas da Esperança, a artista plástica Gilvana Gonçalves observa que a Tarde Alegre possui múltiplos propósitos, sendo o principal a arrecadação de fundos para as obras assistenciais da Fazenda Esperança, os quais são utilizados na infraestrutura e melhorias. Mas o objetivo social também é muito importante. “No social, vemos que a sociedade está envolvida com a gente no trabalho. Os acolhidos da Fazenda também trabalham interagindo conosco. E é lindo vê-los vendendo os produtos que eles fabricam”, diz.

“Há, ainda, outro lado social das senhoras da nossa sociedade que não perdem o evento, prestigiam e adoram a nossa tarde. Também destaco o nosso empenho pessoal das Amigas da Esperança de poder, com o nosso corpo a corpo, usando os nosso conhecimentos, para que todos prestigiem esse grande momento que é sucesso. Atualmente, somos mais de setenta pessoas no Amigas da Esperança”, completa Gilvana ao falar da importância de reforçar a solidariedade.

Esperança

Participando mais uma vez da programação, para o aposentado Eduardo Barros, essa é uma oportunidade de ajudar aqueles que precisam. “Junto com alguns amigos, temos um grupo e participamos de vários bingos solidários por semana. Hoje, com 69 anos, só tenho que desfrutar e dizer obrigado a Deus por tudo que Ele me deu. E tudo que eu ganhei na vida, eu estou contribuindo com um pouco daquilo que recebi a quem precisa”, relata.

“É muito gratificante saber que estou contribuindo. As pessoas não têm a dimensão do que é esse trabalho realizado pela Fazenda da Esperança. É uma iniciativa que atua no mundo inteiro, mas que só no Pará abraça muitas pessoas. É servir ao próximo como Jesus Cristo nos ensinou”, reforça o aposentado, que estava junto dos amigos e da esposa no bingo solidário.