Tapanã recebe terceira edição do Viradão da Saúde nesta sexta-feira (28)

A terceira edição do Viradão da Saúde, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), ocorrerá nesta sexta-feira (28) no bairro do Tapanã. O evento será realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Tapanã I, a partir das 18h, oferecendo atendimentos médicos em diversas especialidades à população local.

Serão disponibilizados aproximadamente 360 atendimentos, com especialidades como Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Oftalmologia e Clínica Geral. A grande novidade desta edição é a oferta de 120 consultas com Clínico Geral.

Os pacientes para as especialidades de Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia e Oftalmologia já foram selecionados e agendados pela equipe da UBS do Tapanã I, que fez o contato prévio. Já para as consultas de Clínico Geral, as senhas serão distribuídas por ordem de chegada, até que o número de atendimentos disponíveis seja atingido.

Além das consultas, os pacientes poderão ser encaminhados para exames laboratoriais e de imagem, conforme a necessidade apontada pelo médico. Também poderão ser direcionados para outras especialidades dentro da rede municipal de saúde, de acordo com a avaliação médica.