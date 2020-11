Suspeito de matar vendedor de açaí e sargento PM morre em Icoaraci

Como resultado da troca de tiros na área do 26º BPM, um policial foi baleado e um suspeito de homicídio morreu nesta quinta-feira (12). O tiro pegou de raspão no capitão PM Carlos, que se encontra fora de perigo de morte.

De acordo com informações sobre o caso, durante averiguação de suspeito de ter assassinado o jovem trabalhador pela parte da manhã, policiais foram informados que o homem empreendeu fuga, e um segundo homem atirou na guarnição militar. Houve reação dos policiais aos diparos, neutralizando parcialmente o agressor.

O capitão Carlos caiu, então, de um muro, machucando-se, e foi atendido no hospital de Icoaraci. A PM tomou conhecimento de que o suspeito era conhecido como "Popo ", "que teria envolvimento na morte pela da manhã também na morte do açaizeiro e do sgt da fluvial".

"Popo" foi conduzido junto com capitão até UPA de Icoaraci, "mas o agressor não resistiu aos ferimentos vindo a morrer". A ocorrência sobre o caso ficou de ser formalizada na Seccional de Icoaraci.