Surto de gripe é registrado em UPA da Marambaia

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia tem registrado, nos últimos dias, um possível surto de gripe, com motivos ainda não divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), procurada pela reportagem na noite desta terça-feira (14).

Na porta da unidade de saúde, a doméstica Dalva Moraes, de 45 anos, aguardava a filha que estava recebendo atendimento. “Ela está com febre, ardência nos olhos, dor de cabeça, dor de garganta e falta de apetite. No meu trabalho todo mundo pegou essa virose, pode ser que eu tenha levado para dentro de casa”, refletiu Dalva.

Uma enfermeira, que não quis se identificar, confirmou que “ultimamente, muitas pessoas estão dando entrada com sintomas gripais”. Segundo a profissional, muitos podem ser os motivos como as mudanças climáticas, com a chegada do inverno amazônico.