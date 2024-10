Surto de febre tifoide no bairro do Jurunas, em Belém? Sesma fala sobre o assunto

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) alertou sobre um evento de "surto de febre tifoide no bairro do Jurunas", em Belém. A informação consta em nota informativa assinada com a data de 22 de outubro de 2024, onde há a solicitação para que o serviço de saúde seja intensificado com medidas de prevenção contra a doença. Do total de 15 casos confirmados na capital, 10 foram registrados no Jurunas.

"Em 2024, a situação epidemiológica do município de Belém em relação à febre tifoide já é uma preocupação, uma vez que, até a 38ª semana epidemiológica, foram confirmados 15 casos novos, conforme apresentado no gráfico 1. O bairro do Jurunas apresenta um total de 10 casos configurando-se como um alerta para a vigilância uma vez que a doença pode se disseminar para outros bairros, e por conta disso o serviço de saúde precisa estar preparado, bem como intensificar medidas de prevenção contra a doença.", diz um trecho da nota.

No que se refere aos dados epidemiológicos, de acordo com o Sinan, no ano de 2023 foram confirmados 26 casos de febre tifoide no Brasil, sendo sete no estado do Pará e dois no município de Belém, conforme detalha a nota de alerta da Sesma.

Sesma detalha orientações

Procurada pela reportagem, a Sesma informou que a "Nota Informativa Cievs Belém 13/2024", do dia 22 de outubro, foi distribuída internamente às unidades de saúde pública da rede municipal com informações sobre o aumento do número de casos de febre tifoide em Belém como forma de prevenir e preparar a equipe, caso o número continue aumentando.

"Reitera-se que os pacientes estão sendo atendidos e medicados, assim como a Vigilância Sanitária Municipal está alerta e realizando ações de prevenção, principalmente junto à população do bairro do Jurunas", pondera a Sesma.

O que é a febre tifoide?

A febre tifóide é uma doença bacteriana aguda de distribuição mundial. É causada pela Salmonella entérica sorotipo Typh, bacilo gram-negativo da família Enterobacteriaceae. Está associada a baixos níveis socioeconômicos, relacionando-se, principalmente, com precárias condições de saneamento e de higiene pessoal e ambiental.

Essa é uma doença de notificação compulsória imediata para as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, e de notificação semanal para o Ministério da Saúde. Conforme a nota da Sesma, todo caso suspeito/confirmado deve ser notificado e registrado em até 7 dias no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Sintomas

Os sintomas da febre tifoide são febre persistente, que pode ou não ser acompanhada de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: dor de cabeça, mal-estar, dor abdominal, falta de apetite, prisão de ventre ou diarreia, tosse seca. Conforme orientação da Sesma, ao sentir os sintomas, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima onde os profissionais estão preparados para averiguar outros possíveis sintomas e encaminhar para exames e tratamentos adequados.

"A principal forma de prevenção à febre tifoide é a correta higiene de alimentos, dos ambientes onde são preparados e limpeza pessoal, além do consumo de água tratada. A Sesma ressalta que as pessoas diagnosticadas receberam atendimento ambulatorial e seguem o tratamento em casa.", complementa a Secretaria.