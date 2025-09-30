Supermercado vai oferecer água, massagem nos pés e protetor solar no Círio; veja

O Círio de Nazaré 2025 reunirá milhares de pessoas em Belém entre os dias 9 e 12 de outubro. Durante as principais romarias, os devotos poderão contar com pontos de apoio do Assaí Atacadista, que vai oferecer serviços gratuitos como hidratação, massagens nos pés e distribuição de protetor solar ao longo da programação.

Em 2024, o Círio reuniu cerca de 2 milhões de pessoas e movimentou mais de R$ 190 milhões na economia local. Neste ano, a expectativa é superar esses números, com forte impacto nos setores de hospedagem, transporte, gastronomia e comércio.

Onde encontrar os pontos de apoio

9 de outubro – Traslado para Ananindeua: ponto de hidratação na loja do Assaí, em Ananindeua, com distribuição de água e massagens nos pés.

ponto de hidratação na loja do Assaí, em Ananindeua, com distribuição de água e massagens nos pés. 10 de outubro – Traslado para Ananindeua e Marituba: Coral e distribuição de fitinhas e cartazes na passagem da imagem pela loja da Almirante Barroso, além de ponto de hidratação com água gratuita.

Coral e distribuição de fitinhas e cartazes na passagem da imagem pela loja da Almirante Barroso, além de ponto de hidratação com água gratuita. 11 de outubro – Romaria Fluvial: distribuição de protetores solares aos romeiros.

distribuição de protetores solares aos romeiros. 12 de outubro – Procissão do Círio: pontos de hidratação com água ao longo do percurso, além de entrega de protetores solares.

De acordo com o Assaí, a participação no Círio busca reforçar o compromisso da rede com a cultura e a fé do povo paraense, oferecendo cuidados básicos para os romeiros que participam das longas caminhadas.

Atualmente, o Assaí possui mais de 300 lojas em 24 estados e no Distrito Federal. Na região Norte, são 19 lojas, distribuídas em todos os estados: Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. No Pará, a rede está desde 2016, época da inauguração da sua primeira loja em Belém e atualmente, conta com oito unidades no estado, sendo quatro delas em Belém e as demais em Ananindeua, Castanhal, Parauapebas e Santarém. Além do número de lojas, o Assaí garante presença na região por meio do patrocínio a grandes eventos culturais no Norte, como o Festival de Parintins, no Amazonas.