Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Supermercado vai oferecer água, massagem nos pés e protetor solar no Círio; veja

Apoio será oferecido durante as principais romarias, entre os dias 9 e 12 de outubro, em Belém e Ananindeua

O Liberal
fonte

Traslado para Ananindeua (Igor Mota/Arquivo O Liberal)

O Círio de Nazaré 2025 reunirá milhares de pessoas em Belém entre os dias 9 e 12 de outubro. Durante as principais romarias, os devotos poderão contar com pontos de apoio do Assaí Atacadista, que vai oferecer serviços gratuitos como hidratação, massagens nos pés e distribuição de protetor solar ao longo da programação.

Em 2024, o Círio reuniu cerca de 2 milhões de pessoas e movimentou mais de R$ 190 milhões na economia local. Neste ano, a expectativa é superar esses números, com forte impacto nos setores de hospedagem, transporte, gastronomia e comércio.

Onde encontrar os pontos de apoio

  • 9 de outubro – Traslado para Ananindeua: ponto de hidratação na loja do Assaí, em Ananindeua, com distribuição de água e massagens nos pés.
  • 10 de outubro – Traslado para Ananindeua e Marituba: Coral e distribuição de fitinhas e cartazes na passagem da imagem pela loja da Almirante Barroso, além de ponto de hidratação com água gratuita.
  • 11 de outubro – Romaria Fluvial: distribuição de protetores solares aos romeiros.
  • 12 de outubro – Procissão do Círio: pontos de hidratação com água ao longo do percurso, além de entrega de protetores solares.

De acordo com o Assaí, a participação no Círio busca reforçar o compromisso da rede com a cultura e a fé do povo paraense, oferecendo cuidados básicos para os romeiros que participam das longas caminhadas.

VEJA MAIS

Atualmente, o Assaí possui mais de 300 lojas em 24 estados e no Distrito Federal. Na região Norte, são 19 lojas, distribuídas em todos os estados: Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. No Pará, a rede está desde 2016, época da inauguração da sua primeira loja em Belém e atualmente, conta com oito unidades no estado, sendo quatro delas em Belém e as demais em Ananindeua, Castanhal, Parauapebas e Santarém. Além do número de lojas, o Assaí garante presença na região por meio do patrocínio a grandes eventos culturais no Norte, como o Festival de Parintins, no Amazonas.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM 

Grupo Liberal celebra o dia do jornaleiro com homenagens e brindes

A analista de marketing do Grupo Liberal, Samara Souza, reforçou o papel estratégico dos jornaleiros para o relacionamento com os clientes.

30.09.25 13h46

COP30

Vice-premiê do Reino Unido diz que COP30 deve ser ponto de virada

O discurso foi feito nesta segunda (29) preparado para a Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) 2025

29.09.25 20h38

BELÉM

Novenas do Círio transformam lares de Belém em santuários de devoção

Assim, em cada novena realizada, o Círio de Nazaré vai se construindo também dentro das casas, em encontros que reafirmam a fé católica

28.09.25 7h00

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

Saneamento

Quase 30 bairros ficarão sem água em Belém e Ananindeua a partir desta terça-feira (30); veja quais

Saiba quais os bairros, horários e dias que a água será interrompida

29.09.25 12h30

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

Belém

Belenenses visitam maior navio de guerra da América Latina neste sábado (27)

Atlântico está na cidade para 'Operação Atlas', da Marinha, e pode ser visitado neste sábado (27) e domingo (28)

27.09.25 15h09

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda