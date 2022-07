Superlua: forte chuva frustra espectadores em Belém

DIA MUNDIAL DO ROCK

Dia Mundial do Rock: saiba as origens do gênero e como está o cenário paraense

A Redação Integrada de O Liberal entrevistou Jayme Katarro, empresário e músico da banda Delinquente e o pesquisador musical e criador do programa "Balanço do Rock", Beto Fares, sobre o cenário do Rock no Pará