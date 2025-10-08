Sucos regionais conquistam paladares e reforçam identidade amazônica em Belém

Com temperaturas elevadas praticamente o ano todo, Belém é um convite natural ao consumo de bebidas refrescantes. E entre as opções que mais se destacam nas mesas paraenses estão os sucos feitos com frutas típicas da Amazônia. Muito além do sabor, essas bebidas carregam cultura, afeto e identidade.

De acordo com Sidney Mendonça, Diretor Executivo da Combu Juice, empresa local especializada na produção de sucos naturais, os sabores mais consumidos em Belém são cupuaçu e taperebá. “Eles são conhecidos pelo sabor marcante e aroma singular, além de estarem profundamente ligados à memória afetiva e às tradições locais”, afirma. Esses sucos são presença garantida tanto entre os moradores quanto entre os turistas que visitam a capital paraense em busca de experiências autênticas.

Além de cupuaçu e taperebá, outras frutas amazônicas como muruci e bacuri também estão entre as mais utilizadas no preparo das bebidas. E, segundo Mendonça, os benefícios vão muito além do paladar. “Os sucos regionais são naturalmente nutritivos, ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem para a disposição e a imunidade”, explica. A Combu Juice aposta em uma fórmula simples com polpa pasteurizada, água filtrada e açúcar demerara, sem conservantes ou aditivos artificiais.

Durante o verão, a procura pelos sucos cresce ainda mais. “O suco gelado é quase um ‘ar-condicionado em garrafinha’”, brinca o diretor da marca. “Nada melhor do que os sabores da terra para espantar o calor com identidade”.

Apesar do sucesso de frutas como o açaí, Mendonça aponta que muitos sabores ainda são pouco conhecidos fora da região Norte. “Frutas como o bacuri, o taperebá e até o cupuaçu ainda surpreendem turistas. Valorizá-las é manter viva a cultura alimentar amazônica”, defende. Ele acredita que há um movimento crescente de valorização dos sabores amazônicos em todo o país, o que representa uma oportunidade para marcas regionais expandirem seus horizontes.

Uma marca que nasceu da necessidade

A Combu Juice surgiu em 2020, durante a pandemia, a partir de uma situação corriqueira, a longa espera por um suco em um restaurante. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma linha de sucos prontos, naturais e com sabores regionais.

Hoje, a marca atende mais de 150 pontos de venda no Pará, com embalagens de 300 ml e 900 ml nos sabores abacaxi, acerola, cupuaçu, goiaba, maracujá e taperebá. E a empresa já prepara uma novidade para setembro: o lançamento de um novo sabor.

Mesmo nascida em um momento desafiador, a Combu Juice se consolidou em restaurantes, hamburguerias, conveniências e eventos de Belém e Ananindeua.