Sono e qualidade de vida: especialista explica importância de dormir bem

Na semana do sono, evento global que discute os efeitos e problemáticas das questões relacionadas ao sono, a equipe da Redação Integrada de O Liberal, entrevistou com exclusividade Maria Cláudia Oliveira, Professora da Universidade Federal do Pará (UFPA) e vice-presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Pará que traz informações sobre os principais problemas relacionados ao sono e a importância de uma boa higiene do sono, ou seja, bons hábitos na hora de dormir.

O que é um sono de qualidade?

"Muitas vezes um sono de qualidade é atrelado a horas de sono. De fato, é importante e muda de acordo com a faixa etária, tem uma questão genética individual. Em geral, um adulto precisa de 7 a 8 horas de sono. Mas o tempo que você demora pra iniciar o sono, é importante. Se você dorme mais rápido que 5 ou 7 minutos ou demora mais de 30 minutos, é um indicativo que algo está acontecendo em relação ao seu sono. É importante manter a continuidade no sono. Acordar uma vez para ir ao banheiro é normal, mas acordar várias vezes é um sinal de alerta".

O que é deficiência do sono?

"É o tempo que você dorme, em relação ao tempo que você está na cama. Se você fica muito tempo na cama e tem poucas horas de sono, a sua eficiência de sono será baixa. O ideal é que o tempo que você esteja na cama, seja preenchido pelo sono. Assim você terá uma eficiência de sono alta. Outra forma de avaliar a qualidade do sono é no dia. A partir da sua capacidade mental, cognitiva e física. Você se sente disposto, satisfeito com o desempenho?".

Fator que afeta o sono?

"O uso de telas têm afetado a qualidade de sono da população. Precisamos controlar o uso de telas 1 hora antes de dormir. A luz azul do celular tem um comprimento de onda similar ao da luz solar. Quando essa luz entra pela retina, a informação que vai chegar ao cérebro é que é dia, mesmo que lá fora seja noite. A luz azul confunde o nosso cérebro. Desajusta o relógio biológico, liberação hormonal e de neurotransmissores. O celular é mais grave que a televisão. O celular demanda interação. Existe uma inteligência artificial que atrai o conteúdo e você fica preso a tela".

Maria Cláudia Oliveira vice-presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Pará aponta os principais problemas relacionados ao sono. (Cristino Martins / O Liberal)

Quais são os sinais de alerta?

"Funções cognitivas, atenção, memória, aprendizado, concentração, raciocínio lógico, tudo deve ser avaliado, porque pode ser impactado por uma noite de sono ruim. Do ponto de vista do humor: irritabilidade, maior tendência à depressão, transtornos mentais, estão relacionados a um sono de má qualidade. Repercussões no metabolismo: toda a função hormonal é regulada pelo sono. Alterações da tireoide, açúcar, maior tendência à obesidade, etc. Repercussões cardiovasculares: maior a tendência a pressão alta, infarto, derrame, arritmia, e a longo prazo têm maior tendência a demência e câncer de mama".

Orientações para dormir bem?

"Importante é ter consciência de que uma boa noite de sono começa quando você acorda. Tenha isso em mente, faça atividades que ao longo do dia favoreçam seu sono. A noite é preciso: quarto silencioso, sem telas, escuro, temperatura agradável por volta de 20/22°C. Horários regulares para dormir, acordar, trabalhar, atividades físicas vão ajudar na regularidade do sono".