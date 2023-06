Solidariedade: arraial junino marca encerramento da festividade da Casa do Pão de Santo Antônio

O arraial junino da Casa do Pão de Santo Antônio, realizado na noite desta terça-feira (13), marcou o encerramento da festividade da instituição, no dia do padroeiro da casa de acolhimento. Na Estação das Docas, em Belém, reuniram-se os idosos assistidos pela casa, além de seus familiares, voluntários, funcionários da instituição e pessoas solidárias à causa do evento, que teve como objetivo arrecadar fundos para obras estruturais da sede da Casa do Pão de Santo Antônio, localizada no bairro do Guamá.

A programação incluiu sorteio de brindes, vendas de artesanatos e comidas típicas, além de apresentações musicais. As cantoras Larissa Leite e Bia Dourado estiveram entre as atrações da noite e animaram o público com o repertório junino e regional. Elas destacaram a importância da iniciativa para o bem-estar dos idosos. “É muito legal participar disso e entender que a música consegue reunir tanta gente em prol de uma causa tão bacana”, disse Larissa. “E é um público muito animado, sempre dançando, acaba que a gente se diverte também”, contou Bia, ex-The Voice Kids, que ainda dividiu palco com Pinduca, Renan Andrade e mais.

A dona Ocirema Mota, 80, moradora da Casa do Pão de Santo Antônio há 15 anos, aprovou o evento. A idosa enfatizou a seriedade do serviço prestado pela instituição e relembrou que a casa passou por dificuldades no período mais crítico da pandemia. “É muito importante essa ajuda, porque a casa se mantém principalmente com recursos impróprios. Diante da pandemia, a nossa instituição passou por alguns momentos difíceis, mas agora nós estamos conseguindo superar”, destacou. O seu José Domingues, 74, morador da casa há pouco mais de cinco meses, se divertiu no arraial: “Está ‘show de bola’, tudo muito bom, muito legal. Não tenho do que reclamar".

Segundo a terapeuta ocupacional Raphaella Loureiro, funcionária da casa há dez anos, promover acesso à cultura aos idosos é garantir qualidade de vida à "melhor idade". “Aqui é um evento maior, mas lá na Pão de Santo Antônio a gente sempre promove atividades como essas, com a ajuda de grupos externos que nos procuram para fazer atividades lúdicas, sociais, de educação e saúde. Porque o objetivo sempre é esse: dar qualidade de vida, é fazer com que o idoso esteja sempre à frente da sociedade e esteja de posse de tudo que é direito dele. Então, eu acredito que é de suma importância para como um todo, para o biopsicossocial, que é o nosso foco”, disse a especialista.

A diretora-presidente da Casa do Pão de Santo Antônio, Socorro Morgado, contou que o evento superou as expectativas da organização. A campanha financeira levantada pelo arraial junino buscou levantar fundos para a conclusão da obra do muro da Casa do Pão de Santo Antônio, que cerca os dois blocos de apartamentos onde os idosos descansam. "Nós estamos muito animados com a procura que teve o nosso evento. Hoje, o espaço está lotado, super alegre, e o melhor é que toda a renda daqui será direcionada para as obras estruturais da casa, que já estão em andamento, mas precisam ser finalizadas", explica a porta-voz.

Programação

Desde o último dia 31 de maio, a Casa do Pão de Santo Antônio realizou a trezena dedicada ao santo casamenteiro e das causas cotidianas. A programação começou com a tradicional missa e coroação de Nossa Senhora, e se estendeu até a segunda-feira (12), com orações e missas diárias. Já nesta terça-feira (13), uma procissão pelos arredores da casa e a missa, ministrada pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, encerrou a programação religiosa, que foi comemorada no arraial junino na Estação das Docas.

Sobre a Casa do Pão de Santo Antônio

A Casa do Pão de Santo Antônio foi fundada em 1930 e, atualmente, atende 70 idosos, com serviços que incluem assistência em tempo integral e atendimentos médicos em diversas especialidades, além de atividades como hidroginástica, musicalização, leituras e espiritualidade. A instituição também oferece sete alimentações diárias e arca, a partir da doação solidária e voluntária de parceiros, com despesas com folha de pagamento, manutenções e obras necessárias para manter o espaço adequado para prestar o melhor serviço à terceira idade.