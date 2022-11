Solenidade de Cristo Rei é celebrada em missa no Jornal Liberal neste domingo (21) 

A missa celebrada pelo padre Cláudio Pighin, na sede do Jornal O Liberal, na avenida Romulo Maiorana, neste domingo (20), seguiu o calendário oficial da Arquidiocese de Belém, e celebrou a Solenidade de Cristo Rei do Universo, que encerrou o Ano Litúrgico.

"A Igreja terminando o ato litúrgico propõe esta palavra. Cristo é o Rei do Universo, mostrando que não podemos nos enganar com os poderes que o mundo nos oferece, diariamente, com as suas ideologias, e quem salva realmente é Jesus. Como é que Ele salva? Salva da cruz, de fato", afirmou padre Pighin.

O religioso acrescentou que "(O apóstolo) Lucas mostrando a cena trágica da crucificação e colocando lá embaixo o povo, as autoridades, os militares etc que não entenderam nada. Porque é somente Jesus que vem do alto. Ele é o que enxerga e mostra que esta salvação vem da doação total, doando amor a quem ama. É esse amor que salva e essa doação total que vence até a morte. Somos convidados a imitar nosso único Rei, não tanto para ter poderes neste mundo, mas para saber amar até à cruz", observou o padre Cláudio.

Pela primeira vez, assistindo a missa no prédio do jornal O Liberal, a engenheira agrônoma Cléo Oliveira Guimarães, disse ter gostado do formato do evento e da conduta de padre Pighin. "Eu gostei da missa, ela é compacta mas ela dá o recado, o padre é ótimo", afirmou Cléo, que mora em Redenção no sudeste estadual, e soube da celebração religiosa pela irmã, a funcionária pública federal, Sheila Oliveira, que também assistiu a missa no prédio do jornal, neste domingo.

"Eu procuro tratar todo mundo igual. Eu não sou melhor do que ninguém então eu procuro carregar simplicidade e humildade todos os dias independente de quem seja e onde eu esteja acho que isso é fundamental se colocar no lugar do irmão da gente", afirmou Cléo, enquanto a irmã Sheila acrescentou: "É importante estar renovado com Deus, com a igreja, com seus irmãos, ter Deus em nossa vida. Ele vence a morte e essa mensagem que eu vou levar para casa".

A médica Gabriela Campos de Oliveira também saiu satisfeita com a celebração eucarística no prédio de O Liberal. "Eu acompanho o padre Cláudio desde 2011 e eu gosto muito da homilia dele, sempre sensata, coerente, uma pregação realista, amorosa. Ele não é moralista, ele prega o amor", enfatizou ela.

"Eu levo para casa, que a gente está aqui todos neste mundo para viver vários calvários e na hora que a gente sabe que isso tem um propósito junto ao Senhor a gente se liberta desse peso material e entende que a gente tem um lado espiritual acima de tudo isso, que aqui tudo tem um propósito", frisou Gabriela Oliveira.

Sobre a data litúrgica

A Solenidade de Cristo Rei, celebrada neste domingo, foi criada em 1925 pelo papa Pio XI. A data coloca os cristãos frente à realeza de Jesus, que não deve ser entendida à maneira dos reis deste mundo, mas de acordo com a lógica de Deus. O último domingo do Ano Litúrgico marca o dia dos leigos e leigas, recuperando a importância do laicato na vida eclesial.