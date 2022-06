Solenidade da Santíssima Trindade é celebrada em Belém

Em devoção à Trindade, representada no catolicismo pelo Pai, Filho e Espírito Santo, no próximo domingo (12), a Paróquia da Santíssima Trindade realizará uma solenidade em honra ao eixo central da fé cristã. Será às 7h, na igreja localizada na Praça Barão do Rio Branco, no bairro da Campina.

A missa será presidida pelo Cônego Jaime Pereira, que é vigário paroquial da igreja. O momento religioso faz parte da festividade da paróquia, que iniciou no dia 5 e segue até o dia 12, com celebrações e atrações culturais.

No encerramento do festejo, haverá missa às 18h, celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém.

Celebração entre os fiéis da Igreja do Rosário

Ainda no domingo (12), após a missa de 08h30, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, no bairro da Campina, sairá em procissão rumo à Paróquia da Santíssima Trindade.

Ao chegar na igreja matriz, haverá uma missa presidida pelo Frei Paulo Alessandro Dias, vigário episcopal da região Santa Maria Goretti. Às 11h30, missa conduzida pelo Padre Paulo Falcão, Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

A tradição da solenidade

A Santíssima Trindade é celebrada sempre no domingo seguinte ao Pentecostes e antecede o Corpus Christi, que será na próxima quinta-feira (16).

Na Arquidiocese de Belém a data será celebrada em todas as paróquias, de acordo com horários próprios. A Igreja da Trindade é a quarta paróquia mais antiga da Arquidiocese.

