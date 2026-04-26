Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Sol reaparece e surpreende previsão após dias de chuva intensa na Grande Belém

Tarde ensolarada deste domingo (26) contraria expectativa de pancadas de chuva e leva moradores a ocupar espaços ao ar livre

O Liberal
fonte

Sol reaparece e surpreende previsão após dias de chuva intensa na Grande Belém. (Foto: O LIberal)

Depois de vários dias marcados por chuvas intensas e transtornos, o belenense voltou a ver o sol forte na tarde deste domingo (26), na Belém e em toda a Região Metropolitana. A mudança no tempo trouxe alívio para moradores que vinham enfrentando uma rotina de prejuízos causados pelos alagamentos.

Sol forte em Belém

Ao longo da última semana, as fortes chuvas atingiram diversos bairros da Grande Belém, provocando o transbordamento de canais e o acúmulo de água em ruas e avenidas. Em muitos casos, a água invadiu residências, causando perdas materiais e dificultando a mobilidade urbana.

Neste domingo, no entanto, o cenário foi diferente e até inesperado. O sol apareceu com intensidade durante a tarde, contrariando a previsão do tempo, que indicava manhã parcialmente nublada, com baixa probabilidade de chuvas. Para a tarde e a noite, a expectativa era de pancadas isoladas de intensidade moderada.

Com o aparecimento do sol, muitos moradores aproveitaram para retomar atividades ao ar livre. Praças, vias públicas e pontos turísticos voltaram a registrar movimento, com pessoas praticando exercícios físicos e buscando opções de lazer. Um dos destinos mais procurados foi a ilha do Combu, tradicional refúgio natural próximo à capital, bastante frequentado em dias de tempo firme.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sol reaparece e surpreende previsão após dias de chuva intensa na Grande Belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Moda do torcedor

Economia circular: brechó de camisas de futebol cresce e atrai público fiel em Belém

Peças retrô e mais acessíveis impulsionam consumo entre torcedores na capital paraense

26.04.26 8h00

Dia das mães

Dia das Mães: setor de beleza e bem-estar projeta crescimento de até 60% em Belém

Com pacotes que variam de R$ 125 a R$ 1.600, clínicas e spas ampliam oferta para a data

25.04.26 8h00

TRANSPORTE

Linha Mosqueiro-São Brás recebe 15 ônibus extras por dia até o feriado de Tiradentes

No domingo (19) e no feriado de terça (21), a passagem é gratuita para os usuários

18.04.26 21h23

OPERAÇÃO

Fiscalização apreende 32 motos com descarga irregular em Belém

Ação do programa “Belém em Ordem” responde ao aumento de denúncias de perturbação do sossego e poluição sonora na capital

18.04.26 21h08

MAIS LIDAS EM BELÉM

ÔNIBUS PEGA FOGO

Ônibus pega fogo próximo a Praça da República e chamas são vistas a distância; veja fotos

Incêndio em veículo causa pânico, mobiliza bombeiros e interrompe a rotina de um dos principais pontos turísticos da capital paraense

26.04.26 15h15

ÔNIBUS PEGA FOGO

Ônibus pega fogo no dia em que passagens são gratuitas em Belém; veja imagens

Testemunhas relatam que fogo começou após curto-circuito e se espalhou em poucos minutos

26.04.26 17h03

MORADIA DIGNA

'Compra Assistida' divide moradores da Vila da Barca entre sair ou permanecer na área

Enquanto parte das famílias vê chance de recomeço fora das palafitas, outros resistem a deixar território onde vivem há décadas

26.04.26 8h00

BELÉM

Assistência para pessoas em situação de rua piorou em Belém, diz diretor do Sintsuas da Funpapa

Segundo Rayme Sousa, os espaços de Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (SAIF 1 e 2), nos quais 90 pessoas deveriam estar abrigadas, têm menos de 50

26.04.26 17h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda