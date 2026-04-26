Sol reaparece e surpreende previsão após dias de chuva intensa na Grande Belém
Tarde ensolarada deste domingo (26) contraria expectativa de pancadas de chuva e leva moradores a ocupar espaços ao ar livre
Depois de vários dias marcados por chuvas intensas e transtornos, o belenense voltou a ver o sol forte na tarde deste domingo (26), na Belém e em toda a Região Metropolitana. A mudança no tempo trouxe alívio para moradores que vinham enfrentando uma rotina de prejuízos causados pelos alagamentos.
Ao longo da última semana, as fortes chuvas atingiram diversos bairros da Grande Belém, provocando o transbordamento de canais e o acúmulo de água em ruas e avenidas. Em muitos casos, a água invadiu residências, causando perdas materiais e dificultando a mobilidade urbana.
Neste domingo, no entanto, o cenário foi diferente e até inesperado. O sol apareceu com intensidade durante a tarde, contrariando a previsão do tempo, que indicava manhã parcialmente nublada, com baixa probabilidade de chuvas. Para a tarde e a noite, a expectativa era de pancadas isoladas de intensidade moderada.
Com o aparecimento do sol, muitos moradores aproveitaram para retomar atividades ao ar livre. Praças, vias públicas e pontos turísticos voltaram a registrar movimento, com pessoas praticando exercícios físicos e buscando opções de lazer. Um dos destinos mais procurados foi a ilha do Combu, tradicional refúgio natural próximo à capital, bastante frequentado em dias de tempo firme.
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