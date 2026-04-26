Depois de vários dias marcados por chuvas intensas e transtornos, o belenense voltou a ver o sol forte na tarde deste domingo (26), na Belém e em toda a Região Metropolitana. A mudança no tempo trouxe alívio para moradores que vinham enfrentando uma rotina de prejuízos causados pelos alagamentos.

Sol forte em Belém Sol reaparece e surpreende previsão após dias de chuva intensa na Grande Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal Sol reaparece e surpreende previsão após dias de chuva intensa na Grande Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal Sol reaparece e surpreende previsão após dias de chuva intensa na Grande Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal Sol reaparece e surpreende previsão após dias de chuva intensa na Grande Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal Sol reaparece e surpreende previsão após dias de chuva intensa na Grande Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Ao longo da última semana, as fortes chuvas atingiram diversos bairros da Grande Belém, provocando o transbordamento de canais e o acúmulo de água em ruas e avenidas. Em muitos casos, a água invadiu residências, causando perdas materiais e dificultando a mobilidade urbana.

Neste domingo, no entanto, o cenário foi diferente e até inesperado. O sol apareceu com intensidade durante a tarde, contrariando a previsão do tempo, que indicava manhã parcialmente nublada, com baixa probabilidade de chuvas. Para a tarde e a noite, a expectativa era de pancadas isoladas de intensidade moderada.

Com o aparecimento do sol, muitos moradores aproveitaram para retomar atividades ao ar livre. Praças, vias públicas e pontos turísticos voltaram a registrar movimento, com pessoas praticando exercícios físicos e buscando opções de lazer. Um dos destinos mais procurados foi a ilha do Combu, tradicional refúgio natural próximo à capital, bastante frequentado em dias de tempo firme.