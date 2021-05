Sobra de vacinas contra covid-19 provoca corrida até posto da UFPa; entenda

Como as vacinas da Pfizer têm validade até este domingo (16), dadas as características específicas desse imunizante, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) ampliou, neste domingo, a imunização para professores de Educação Física e da Biologia, dentro do grupo dos profissionais da saúde. A vacinação ocorre no Mirante do Rio, da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Mas o que mais chamou atenção, foi a quantidade de pessoas que procuraram pela vacinação e, mesmo depois do horário prorrrogado, ainda havia muita gente concentrada no local. Nas redes sociais, houve relato de que pessoas ainda chegavam até a UFPA mesmo com a chuva por volta das 20h.

A vacinação desses dois grupos, via conselhos das categorias, teve início no começo da tarde, como informou o diretor de Vigilância a Saúde da Sesma, Cláudio Salgado, que monitorou o processo. Esse procedimento (ampliação da vacinação com a Pfizer) já vinha sendo adotado pela Sesma desde a última sexta-feira (14), para grupos prioritários desta fase, atendendo além das grávidas e comorbidades, pessoas com deficiência e profissionais de saúde.

Em nota, hoje (16), a Sesma informou "que neste domingo a vacinação no ponto da Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio) vai entrar pela noite até que todas as doses da Pfizer sejam aplicadas".

O trabalho da equipe de vacinação do Plano Belém Vacinada seguiu até à noite na UFPA. Na imagem, a animação dos que aguardavam para serem vacinados.



E amanhã a equipe da campanha Belém Vacinada receberá um descanso merecido, esses que são trabalhadores essenciais.



+ pic.twitter.com/fnHExn4FjH — Prefeitura de Belém (@prefeiturabelem) May 17, 2021

Cláudio Salgado informou que a vacinação no dia de hoje (16) ocorreu de 9h às 17h. No entanto, a Sesma prorrogou o horário até as 19h para atendimento dos profisssionais de Educação Física e Biologia, considerados profissionais de Saúde pelo Ministério da Saúde. Eles estavam inseridos na fase 1 da vacinação, com o imunizante da Pfizer, primeira dose. A Prefeitura de Belém recebeu 37.440 doses dessa fabricante para a aplicação. "Os profissionais que não se vacinaram agora terão uma nova chamada", observou Salgado.