Sisu 2026: confira os cursos mais ofertados e quantas vagas terão no Pará

Na maior edição da história, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ofertará 274,8 mil vagas para 7.388 cursos de 136 instituições participantes no processo seletivo de 2026. O Pará é o 21º estado brasileiro que mais ofertou vagas. Em relação aos cursos, Pedagogia é o primeiro no ranking, com 10.145 oportunidades. A inscrição é gratuita e estará aberta entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2026.

O curso com mais vagas abertas é o de Pedagogia, com 10.145 ofertas, seguido por Administração (9.462 vagas) e Matemática (9.332 vagas). Na sequência, estão: Ciências Biológicas (8.932 vagas); Direito (7.834 vagas); Química (7.647 vagas); Física (6.773 vagas); Engenharia Civil (6.704 vagas); Medicina (5.524 vagas); Agronomia (5.458 vagas).

Pedagogia: 10.145 vagas; Administração: 9.462 vagas; Matemática: 9.332 vagas; Ciências Biológicas: 8.932 vagas; Direito: 7.834 vagas; Química: 7.647 vagas; Física: 6.773 vagas; Engenharia Civil: 6.704 vagas; Medicina: 5.524 vagas; Agronomia: 5.458 vagas.

O Pará não tem nenhuma instituição de ensino na lista das dez universidades que mais ofertaram vagas. As duas instituições públicas de educação superior com a maior quantidade de vagas ofertadas no Sisu 2026 são a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.120 vagas, e a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.931 vagas.

UFRJ: 9.120 vagas; UFF: 8.931 vagas; UFPB: 8.005 vagas; UFPE: 7.477 vagas; UFRN: 7.336 vagas; UFMG: 6.552 vagas; IFSP: 6.470 vagas; UFC: 6.408 vagas; UFMA: 6.098 vagas; UFBA: 5.991 vagas.

Em relação aos estados brasileiros com mais ofertas de vagas, a região Sudeste domina o topo da lista, com Minas Gerais (33.729 vagas) e o Rio de Janeiro (31.419 vagas). O terceiro estado é a Bahia, com 24.768 vagas. O Pará aparece na 21ª posição do ranking, com 2.490 oportunidades. Os estados com menos vagas ofertadas são Roraima (800 vagas), Acre (990 vagas) e Tocantins (1.261 vagas), todos do Norte brasileiro.

MG: 33.729 vagas; RJ: 31.419 vagas; BA: 24.768 vagas; PB: 21.988 vagas; PE: 15.900 vagas; SP: 14.786 vagas; RN: 14.253 vagas; CE: 14.223 vagas; RS: 13.557 vagas; PI: 11.537 vagas; PR: 10.846 vagas; MA: 8.877 vagas; MT: 8.039 vagas; AL: 7.345 vagas; ES: 6.450 vagas; MS: 6.434 vagas; SE: 6.395 vagas; SC: 6.394 vagas; GO: 5.781 vagas; AM: 2.970 vagas; PA: 2.490 vagas; DF: 2.190 vagas; AP: 1.454 vagas; TO: 1.261 vagas; AC: 990 vagas; RR: 800 vagas.

Os interessados devem se inscrever no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso. A novidade desta edição é que será possível usar as notas das últimas três edições do Enem (2023, 2024 e 2025) para concorrer a vagas ofertadas, segundo o Edital nº 22/2025.

O Sisu disponibiliza vagas com base na Lei de Cotas e nas políticas de ações afirmativas adotadas por cada instituição participante. O candidato pode concorrer a qualquer vaga, desde que esteja qualificado. Por isso, é importante preencher os dados pessoais, sociais e econômicos com sinceridade.

O portal do Sisu apresenta ferramentas de consulta que possibilitam aos candidatos realizar pesquisas detalhadas com o objetivo de decidir o curso e a instituição que desejam. O vestibulando pode filtrar a pesquisa por instituição, município, turno, grau acadêmico e modalidade de concorrência.

Até o prazo final, o candidato pode alterar as escolhas de cursos e instituições quantas vezes quiser, a fim de testar suas possibilidades com base nas notas de corte. Apenas a última inscrição registrada será considerada.

Quem não for selecionado em nenhuma das opções marcadas pode manifestar interesse na Lista de Espera para uma opção de curso, dentro do prazo definido no cronograma.