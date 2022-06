Sistema do Cordeiro de Farias fica sem água nesta quinta-feira para manutenção emergencial em Belém

Moradores do Cordeiro de Farias e Parque Verde, em Belém, estão sem água na manhã desta quinta-feira (30). A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) divulgou a informação pelas redes sociais. O sistema Cordeiro de Farias necessitou passar por manutenção emergencial. Por conta disso, o abastecimento no local precisou ser paralisado. A previsão é que o serviço seja concluído até o final de sexta-feira (1).

O comunicado diz que as áreas afetadas pela vistoria são o Conjuntos Cordeiro de Farias, Raimundo Jinkings, Bela Vista, Antônio Gueiros, Parque União, Rui Barata, Jardim América, Kikuche, Canaã, Mário Couto, Primavera, Zoé Gueiros e parte do bairro Parque Verde.

A Cosanpa disse na publicação que “caminhões pipa estão circulando para distribuir água aos moradores”.