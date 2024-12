Sistema BRT não funcionará durante os domingos de dezembro

O sistema BRT (Bus Rapid Transit) não funcionará nos domingos de dezembro até o final do ano. A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) informou, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a interrupção dos serviços será necessária para a realização de manutenção no sistema BRT (terminais e estações).

Somente o Terminal Mangueirão funcionará nos dias 15, 22 e 29 de dezembro com operação das linhas integradoras. Durante esses domingos os ônibus troncais trafegarão juntamente com os ônibus convencionais pela pista lateral, fora da canaleta. A linha Páricas/Maracacuera fará a integração no Terminal Mangueirão nos referidos dias.