Sindmepa afirma que salários atrasados de médicos de Belém começam a ser pagos nesta sexta (10)

O Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) informou, nesta quarta-feira (8), que a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou, em resposta ao questionamento da entiade sindical, que pagou nesta quarta-feira (8) a OS In Saúde. Essa Organização Social administra as Uniades de Pronto Atendimento (UPAs) da Marambaia e do Jurunas. A OS se comprometeu em pagar nesta sexta-feira (10) uma folha e meia dos pagamentos atrasados dos médicos destas Unidades. A reportagem integrada do Grupo Liberal demandou a Sesma acerca de uma posição sobre o assunto.

"Ainda nesta sexta-feira, OS da UPA da Terra Firme anunciou que vai fazer o pagamento de duas folhas atrasadas; sobre os plantões do HSPM do Guamá, a Sesma divulgou que vai pagar nesta sexta-feira uma folha em atraso também; o Sindmepa segue acompanhando para garantir que os pagamentos sejam feitos", informou o sindicato

Plantões

Em Nota divulgada no começo da noite desta quarta-feira (8), a Sesma informou que os plantões dos médicos que atendem no Pronto Socorro Humberto Maradei (PSM do Guamá) serão pagos até esta sexta-feira (10).

A Sesma reforça que o pagamento dos plantões ocorre em até 60 dias após os plantões realizados a cada mês e que, portanto, está dentro do prazo estabelecido para o pagamento, conforme ocorreu durante todos os meses de 2022.

"Portanto, não há atraso no fluxo de pagamento dos referidos plantões; a Sesma aguarda o restabelecimento imediato dos atendimentos em sua totalidade por parte dos médicos, evitando prejuízos à população que busca pelo serviço".

O Sindmepa e a Sesma vem negociando o pagamento de valores atrasados aos médicos no sistema municipal público de Saúde. Como havia anunciado o Sindmepa anteriormente, o titular da Sesma, após reunião com os dirigentes do sindicato na segunda-feira (6), o secretário Pedro Anaisse, "pediu 90 dias para analisar o cenário da saúde na capital, junto a uma equipe de consultores técnicos, e solucionar a crise orçamentária que afeta a garantia de insumos e pagamentos regulares no sistema de saúde".