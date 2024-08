Simpósio em Belém debate a importância da alimentação na recuperação de pacientes hospitalizados

A alimentação adequada ajuda a acelerar a recuperação de pacientes durante internações, sobretudo os que têm doenças graves - como câncer - ou com hospitalizações prolongadas. Esse é o foco do “I Simpósio de Nutrição Hospitalar”, que iniciou na manhã desta quarta-feira (29), no Hospital Adventista, no bairro do Marco, em Belém. Como parte da inscrição realizada pelos participantes, o evento também tem como meta arrecadar alimentos, que serão doados para a creche "Lar Cordeirinhos de Deus".

A meta do evento é arrecadar 300 kg de alimentos. Com o tema “Conectando Saberes e Práticas”, o evento traz especialistas estaduais e nacionais para discutir a nutrição hospitalar e o papel crucial do nutricionista em equipes de saúde. A programação também é alusiva ao Dia do Nutricionista, celebrado no próximo domingo (31). O encontro, que reúne profissionais e estudantes da nutrição e de outras áreas da saúde, segue até esta sexta-feira (30) com palestras, mesas-redondas e discussões sobre temas voltados à prática nutricional. Estudantes também realizam apresentações de trabalhos durante o encontro.

Debate

Ainda durante a manhã desta quinta-feira, a nutricionista Kelly Oliveira ministrou a palestra “Nutrição oncológica: intervenções nutricionais para apoiar o tratamento e a recuperação do paciente”. “Falamos sobre nutrição e oncologia, desde o tratamento até a recuperação. Quando o paciente recebe esse diagnóstico [de câncer], ele tem uma série de impactos nutricionais, do emocional até o físico e até degradação muscular”, frisa ela sobre a relevância de se colocar esse tema em debate.

“As linhas de tratamentos [oncológicos] são multimodais, que a gente chama, é uma combinação de terapias. Tem drogas, cirurgias, radioterapia, indução de hormônios e imunoterapia. Então, não tem como esse paciente passar por tantas intervenções medicamentosas sem o suporte nutricional. Tem a necessidade de se ter uma performance melhor, melhora da imunidade, combater os efeitos colaterais do paladar e até emocionais”, reforça sobre a importância da alimentação adequada.

Solidariedade

Rejane Rocha, nutricionista da área clínica do Hospital Adventista e que está à frente da organização do evento, destaca a importância do evento. “O nosso evento tem capacidade de 250 pessoas. O simpósio nasceu de uma equipe de nutricionistas. O nosso grande objetivo é mostrar as nossas práticas clínicas aqui”, frisa. Ela também destaca a importância de levar a solidariedade a partir da doação dos alimentos arrecadados: “Nós pensamos no próximo. E temos parceria com instituições de caridade”.

Midiã Leal, estudante de nutrição e participante do evento, frisa que o encontro é importante para o processo de formação profissional e de aprendizagem ainda enquanto acadêmica. “Esses eventos são pertinentes. E [vemos] o quanto são importantes para a gente [acadêmicos] e o quanto a equipe multidisciplinar é importante, para que nós possamos juntar todos os profissionais e trazer melhorias para o paciente, além de qualidade de vida”, relata.