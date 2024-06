Simone Almeida canta o amor no Margarida Schivasappa, nesta quarta (12)

Cantar o amor. Esse é o convite da cantora, produtora e ativista cultural Simone Almeida para os casais de namorados e público em geral com o show "Dedicado a Você" que acontece nesta quarta-feira (12), Dia dos Namorados, às 20h, no Teatro Margarida Schivasapppa, no Centur. O ingresso custa R$ 70,00 a inteira e R$ 35,00 a meia sempre acrescido de um quilo de alimento não perecível para doação às famílias vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

"Dedicado a Você" mexe muito com a própria Simone. "Para mim, significa poder fazer parte de um dia dedicado totalmente aos namorados, com um show que nasceu do sucesso que a música “Meu grande amor”, do nosso querido compositor Eudes Fraga, fez e ainda faz entre os apaixonados. A sensação é de embalar esses amores", destaca a artista.

Juntinhos

O show será dividido em quatro partes, ou seja, abordando fases pelas quais um relacionamento normalmente passa: A Conquista, O Ápice, A Separação e O Recomeço. "Em cada parte, cantarei músicas com letras referentes aquela fase. E em cada bloco recebo um convidado", adianta Simone.

Ao todo, o público vai conferir 21 músicas, incluindo canções, carimbó, brega e outros ritmos. "Farei, inclusive, uma homenagem ao nosso querido Tonny Brasil, que retornou para os braços do Pai por esses dias…", anuncia Simone Almeida. Esse show já é tradicional em Belém por ocasião do Dia dos Namorados, contando com um repertório sensível e emocionante.

Com mais de 30 anos de carreira, Simone Almeida faz parte do time de artistas expoentes da Música Popular Paraense. Para ela, "cantar é expressar meus mais profundos sentimentos e tentar interpretar o sentimento do compositor ao compor", conta. Sobre o ato de amar, Simone diz: "Amar é esvaziar-se do egoísmo".

O show deste ano conta, pela primeira vez, somente com músicas dos melhores compositores da Música Popular Brasileira feita no Pará, incluindo composições de Simone com parceiros como Renato Rosas e Eudes Fraga, sendo, o último, o compositor de seu grande hit “Meu grande amor”.

"Dedicado a Você" tem direção musical de Davi Amorim, que também tocará violão. Alex Barros estará nos teclados; Eúde, no contrabaixo; e Edvaldo Cavalcante, na bateria. O público vai poder acompanhar as participações especialíssimas da Banda Warilou, Malaguetta Trio, Olivar Barreto e Almirzinho Gabriel.

Serviço:

Show "Dedicado a Você"

20h de 12/06/2024

Teatro Margarida Schivasappa (Centur)

Ingressos:

R$ 70,00 a inteira e R$ 35,00 a meia

Sempre acrescido de um quilo de alimento

não perecível para as vítimas das enchentes

no Rio Grande do Sul