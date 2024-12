Simineral premia profissionais de comunicação do Pará nesta quinta-feira (19/12)

Profissionais de comunicação do Pará se reúnem nesta quinta-feira (19), a partir das 17h, na Casa NaMata, em Belém, para conhecerem os ganhadores do “Prêmio SIMINERAL de Comunicação 2024”, uma ação de reconhecimento e valorização do talento de jornalistas, profissionais de comunicação de empresas mineradoras e produtores de conteúdos digitais paraenses.

Com organização da Agência Eko, o Prêmio Simineral de Comunicação está dividido em duas grandes áreas: Prêmio Simineral de Jornalismo e Prêmio Simineral de conteúdos para Redes Sociais. O prêmio de Jornalismo inclui as seguintes categorias: Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo e Jornalismo 360. Esta última categoria inclui reportagem ou série de reportagem digital com veiculação em portais ou sites jornalísticos, com sede na Amazônia.

Segundo o presidente do Simineral, Anderson Baranov, “o Prêmio Simineral de Comunicação traz um recorte dos melhores trabalhos na área da comunicação dentro da nossa proposta que é mostrar a transformação que a mineração traz para a vida das pessoas”.

Baranov parabeniza ainda os participantes dessa edição. “Recebemos conteúdos de alta qualidade e agradecemos pela dedicação e responsabilidade, não só com o evento, mas com toda a sociedade”, concluiu.

O diretor executivo do Simineral, Emerson Rocha, também destaca a qualidade dos trabalhos inscritos e nutre grandes expectativas para a premiação. “É de uma grande importância nós termos esse olhar sensível para profissionais qualificados que temos em nossa região, é de um orgulho imenso poder destacar recortes significativos da área mineradora através desses trabalhos. Acredito que juntos, só temos a ganhar e alavancar o desenvolvimento sustentável, social econômico do nosso Estado”.

Atualmente, fatores sociais, ambientais e econômicos apontam para a necessidade de mudanças urgentes no planeta. As preocupações com tais mudanças e com a Amazônia vem ganhando cada vez mais evidência mundialmente. O setor mineral no Pará está inserido no contexto da transição, caminhando para modos de produção mais sustentáveis, com respeito as pessoas e aos territórios onde as empresas atuam. Por isso, o objetivo de trazer esse tema para ser discutido no prêmio.