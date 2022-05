Símbolos tradicionais do Círio, arcos de Nazaré são retirados para revitalização

Peças tradicionais da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré, os arcos que enfeitam o quadrilátero da Basílica Santuário, em Belém, foram retirados para passar por uma limpeza e revisão da iluminação e pintura. Os trabalhos começaram na última quarta-feira (11).

As estruturas, feitas de ferro, serão recolocadas no dia 30 de maio, a partir das 19h, um dia após a data prevista para apresentação do Cartaz do Círio 2022 pela Diretoria da Festa de Nazaré, na Praça Santuário.

Os dois arcos, instalados entre a avenida Generalíssimo Deodoro e a travessa 14 de Março, adotarão na plotagem central o mesmo layout do cartaz oficial do Círio.

Confira o cronograma da manutenção dos Arcos de Nazaré:

12/05 – Desmontagem dos Arcos

13 a 28/05 – Ajustes, lavagem, revisão da iluminação e pintura da estrutura de ferro

29 a 30/05 – Montagem da estrutura e colocação da nova plotagem, seguida da inauguração dos novos arcos no dia 30 de maio.