Shopping no centro de Belém recebe ponto de vacinação contra covid-19 e Influenza neste sábado

Um shopping center, localizado no bairro do Reduto, em Belém, será ponto de vacinação, neste sábado (24), a partir das 10h, com intuito de ampliar a cobertura vacinal em meio ao atual cenário de saúde. As vacinas disponíveis são correspondentes a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (gripe) e covid-19 (bivalente). A população terá a oportunidade de receber os imunizantes no posto localizado no piso 1, próximo à entrada principal.

Destinada aos grupos prioritários, a vacina Bivalente abrange grupos a partir de 5 anos, que possuem indicação de dose anual ou a cada seis meses, como no caso de pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos e gestantes/puérperas. A vacina contra Influenza estará disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses.

O processo de imunização será das 10h às 17h, no primeiro piso do Boulevard Shopping Belém. Para se vacinar, é necessário portar um documento de identificação com foto e a carteira de vacinação.

Serviço:

Vacinação no Boulevard Shopping

Quando: 24 de fevereiro de 2024

Onde: Primeiro piso do Boulevard Shopping Belém, próximo à entrada principal (Av. Visconde de Souza Franco, 776)

Horário: 10h às 17h.