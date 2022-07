Shopping de Belém recebe feira de adoção de animais neste final de semana

Neste sábado (9), o Centro de Controle Zoonoses (CCZ) realizará mais uma edição da feira de adoção de animais, no Parque Shopping, localizado no bairro do Parque Verde, em Belém. A ação será das 9h às 15h e contará com 17 cães e gatos esperando para ganharem um novo lar.

Após o processo de adoção, o novo tutor receberá o animal já vacinado, castrado e vermifugado. Além disso, o pet também contará com a inserção de um microchip, onde serão cadastradas informações sobre ele.

Neste ano, 30 animais já ganharam um novo tutor, como informa a Prefeitura de Belém, em comunicado feito no portal Agência Belém. As ações aconteceram tanto em feiras em outros pontos da cidade, quanto na sede do CCZ.

Dentre os animais disponíveis para adoção estarão oito cães adultos, cinco gatos adultos e quatro filhotes. Os pets são provenientes de ações do CCZ, que realiza o resgate de animais em situação de rua. A partir disso, faz o tratamento e adaptação para que eles possam participar das feiras de adoção.

Serviço

Feira de Adoção

Data: 09/07 (sábado)

Horário: das 9h às 15h

Local: Parque Shopping, localizado na Avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)