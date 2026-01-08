Capa Jornal Amazônia
Belém

Shopping Castanheira realiza plantio simbólico de árvore nativa em homenagem ao aniversário de Belém

A ação é do Castanheira Shopping e está marcada para as 9h, no jardim frontal localizado em frente à entrada principal do shopping.

A imagem em destaque mostra a capital paraense. (Foto: Raphael Luz / Agência Pará)

Belém receberá na manhã deste sábado (10/1) o plantio simbólico de uma muda de castanheira, medindo 1,20 m, em celebração ao aniversário de 410 anos, comemorado na próxima segunda-feira (12/1). A ação é do Castanheira Shopping e está marcada para as 9h, no jardim frontal localizado em frente à entrada principal do shopping.

O plantio da árvore resgata as raízes do local onde o empreendimento foi construído. "Este gesto vai além de uma simples ação de paisagismo. Onde hoje está o nosso empreendimento, antes havia uma castanheira imponente, que fazia parte da paisagem e da história da comunidade", relembrou Oscar Rodrigues, um dos diretores do Grupo Líder.

Segundo Oscar, a iniciativa reforça o compromisso do grupo com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. "Homenagear Belém plantando uma espécie nativa e duradoura como a castanheira é afirmar nosso compromisso com a longevidade da nossa cidade e com a importância da conservação ambiental para as futuras gerações. É um símbolo de vida e resistência, assim como Belém", concluiu.

Palavras-chave

belém

shopping castanheira

plantio simbólico

árvore nativa

homenagem

aniversário de belém
Belém
