Sexta-Feira Santa mobiliza integrantes de religiões de matriz africana em Belém

Integrantes de religiões de matriz africana, em Belém (PA), participam das homenagens a Jesus Cristo nesta Sexta-Feira Santa, data em que se rememora a Paixão e Morte do Filho de Deus. Logo cedo, às 6h, o pai de santo Elivaldo Santos, 59 anos, da umbanda e tambor de mina, responsável pelo terreiro de Rei Sebastião e Toya Jarina, no bairro do Mangueirão, integrou um grupo de 80 pessoas de filhos e filhas de santo que saiu para fazer a peregrinação das sete igrejas neste dia que relembra a morte de Jesus. "Foi acessa uma vela e deixada uma moeda em cada uma das igrejas. A vela simboliza a tocha da noite em que Jesus foi entregue aos romanos e, como Judas trocou Jesus por moeda, se deixa moeda para simbolizar a devolução daquelas moedas, dizendo que não trocamos Jesus", explica Pai Elivaldo.

Ele conta que das 12h até as 15h10, período que remete neste dia às três horas de agonia de Jesus Cristo na cruz, os filhos e filhas de santo se recolhem nos terreiros. Assim ocorreu hoje (29) no terreiro de Pai Elivaldo. Depois das 15h10, foi feita a lavagem dos integrantes da Casa. "Nós ficamos em jejum das 6h às 16h, quando, então, fomos almoçar", relata Elivaldo Santos, com 32 anos de atuação em religões afro-brasileiras, com 168 filhos e filhas de santo e tendo preparado quatro casas religiosas.

Depois do almoço, eles descansaram, para, logo após, iniciarem os preparativos para a Salva de Aleluia, que começará às 5h deste sábado (30). Nessa programação, haverá o ritual do tambor e os caboclos se manifestam, batendo a mão do médium na pedra, para purificação dos pecados. "A Paixão fala do amor de Jesus por nós. Temos que demonstrar a Paixão de Jesus em nossos corações, com amor ao próximo. Pela falta de amor, crucificaram Jesus. A Ressurreição indica a volta, que nós podemos ressurgir de situações muito difíceis, do fundo do poço, com Jesus, mas temos de ter a vontade de ressurgir", pontua Pai Elivaldo.

No terreiro de Pai Elivaldo em Belém e em outro no município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, neste final de semana haverá ritual e atividades lúdicas, além da distribuição de ovos de Páscoa, celebrando a Ressurreição de Jesus.

Preparativos no terreiro de Pai Elivaldo para a Páscoa (Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal)

Sincretismo

Nesta Sexta-Feira Santa, em terreiros de religiões de matriza africanas são feitas orações, inclusive, rezado o Terço, e pessoas costumam fazer a peregrinação e sete igrejas, como explica Francisco Nonato Paiva, conhecido como Pai Chico na Umbanda e como Dote Oya Logunssy Nironge no Candomblé. ele destaca que o sincretismo entre os cultos de origem afro e o catolicismo data do período da escravidão, em que os escravos negros davam nomes de santos católicos a orixás para escapar do cerco de seus patrões. Nesse caso, Oxalá é o orixá da paz, Senhor do Branco e, no sincretismo, corresponde a Jesus. Pai Chico não pôde peregrinar pelas igrejas, por se recuperar de uma cirurgia.

Pai Chico: Sexta-Feira Santa é dia de reflexão para todos (Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal)

No candomblé, na Sexta-Feira Santa, há terreiros que fazem vigília e encaminham oferendas para Oxalá. Nas sextas-feiras do ano, integrantes costuma se vestir de branco. Já na umbanda, os integrantes fazem a peregrinação das sete igrejas, recolhem-se por 12 horas no terreiro, para rezar o Terço, com oferendas envolvendo o pão, frutas e sangria feita de vinho, água e açúcar. Jesus é chamado de Oxalá entre os umbandistas e tem sua imagem colocada nos terreiros. Na Sexta-Feira Santa, umbandistas, candomblecistas e membros de outra religões africanas fazem a peregrinação das sete igrejas, como relata Pai Chico.

"A Sexta-Feira Santa é quando se lembra da Paixão e Morte de Cristo, essa Paixão por nós, ele carregou nas costas os nossos pecados para termos salvação", observa Pai Chico. Na umbanda, celebra-se o Sábado de Aleluia, quando o caboclo bate a mão do médium na pedra, para a purificação dos pecados. Na Páscoa, ocorre a confraternização, é servido um almoço no terreiro. "Jesus veio até nós, é o Filho de Deus, para trazer os ensinamentos, a verdade. Deus o mandou à Terra, muitos não acreditaram nele, mas essa verdade que ele trouxe permanecerá para sempre", salienta Pai Chico.