Sexta-Feira Santa: confira a programação em Belém

A Sexta-Feira Santa em Belém será marcada pelo Sermão das Sete Palavras e pelas procissões do Encontro e do Senhor Morto, com a presença dos fiéis após dois anos de pique da pandemia da covid-19. Neste dia, não se celebra missa. Na Arquidiocese de Belém, às 7 horas sairá da Basílica Santuário a imagem do Senhor dos Passos, e, às 8 horas, a imagem de Nossa Senhoras das Dores deixará a Igreja de São João Batista, na Cidade Velha, como parte da Procissão do Encontro. Esse encontro ocorrerá na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, no Comércio. Lá, o padre Cleiton Liker, vice-diretor do Seminário São Pio X, proferirá o Sermão do Encontro.

Às 12, na Capela do Colégio Santo Antônio aconterá O Sermão das Sete Palavras em sua 143ª edição.O pregador será padre Glaudemir Simplício de Lima, prefeito de estudos dos seminários arquidiocesanos. O Sermão é composto pela meditação das Sete Últimas Palavras proferidas por Jesus Cristo, quando suspenso no madeiro da Cruz, em suas "Três Horas da Agonia". A celebração terá transmissão ao vivo pelos meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais).

A Liturgia da Paixão do Senhor será às 17h, na Catedral, presidida pelo arcebispo de Belém. Nas paróquias será feita pelos padres e vigários de acordo com programação própria. Será lembrado o momento da morte de Cristo no Calvário.Durante a oração universal da Liturgia da Paixão do Senhor, o papa Francisco convida a Igreja no mundo a invocar o Senhor “pelos governantes para que ilumine as suas mentes e corações para buscar o bem comum em verdadeira liberdade e paz", referindo-se aos combates bélicos no planeta.

Logo depois, transcorrerá o Sermão do Descendimento da Cruz, tendo como pregador o padre André Teles, co-pároco na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro do Jurunas. Após o Sermão do Descendimento da Cruz, será realizada a procissão do Senhor Morto, acompanhado da imagem de Nossa Senhora das Dores, até a Igreja de São João (São Joãozinho).

Veja a programação da Sexta-Feira Santa:

- 7 horas - saída da imagem do Senhor dos Passos, da Basílica Santuário, em Nazaré

- 8 horas - saída da imagem de Nossa Senhora das Dores, da Igreja de São João Batista, na Cidade Velha

- As imagens se encontrão na Igreja das Mercês, como parte da Procissão do Encontro.

- Às 12 horas, começará o Sermão das Sete Palavras, na Capela do Colégio Santo Antônio.

- Às 17 horas, na Catedral, aconterá Liturgia da Paixão do Senhor, com a oração pelo fim dos combates no mundo.

- Em seguida, será proferido o Sermão do Descendimento da Cruz, seguido da Procissão do Senhor Morto, na Cidade Velha.