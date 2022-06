Sexta edição do Círio Solidário oferece serviços para a população em Belém

A sexta edição do Círio Solidário ocorreu na manhã deste sábado (4), na Paróquia São Francisco de Assis, no Tapanã, e contou com ações de serviço para toda a população. Icoaraci, Outeiro, Tapanã e Pratinha foram os bairros contemplados pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), organizadora do evento. A ação tem como objetivo oferecer serviços, como emissão de identidade, para os moradores da região Episcospal São João Batista, mas os atendimentos se estendem a todos que precisarem.

O Círio Solidário foi pensado para levar assistência a quem não tem tanta facilidade em conseguir o auxílio. Além disso, a campanha vai distribuir cestas básicas para a população. “A gente une alguns órgãos do governo, faculdades e a Guarda de Nazaré para atender o povo que mais precisa”, explica Rodolfo Kalume, responsável pela ação.

A expectativa é que os atendimentos cheguem a 1.500 pessoas, que deverão receber consultas médicas, odontológicas, fazendo a emissão de documentos, design de sobrancelhas, cortes de cabelo, entre outros.

Doação de cestas básicas à campanha

A organização da ação está, também, arrecadando para colaborar com as doações de cestas básicas. O valor de cada cesta é R$60 reais, e as doações podem ser realizadas diretamente pelo pix doe@ciriodenazare.com.br.