Sete municípios paraenses estão em situação de emergência devido enchentes; Governo envia donativos

O Governo do Estado do Pará enviou neste domingo (16) três caminhões de donativos ao município de Marabá. Entre os itens essenciais estão: colchões, kits de higiene e limpeza e cestas de alimentos que serão destinados às 2.269 famílias atingidas pela cheia do Rio Tocantins. Entre elas estão 527 desabrigadas, 1.061 desalojadas, 346 ilhadas e 335 ribeirinhos.

Além de Marabá, sete municípios estão em situação de emergência, devido às enchentes. Aveiro, Rurópolis, São João do Araguaia, Itupiranga, Pau D'Arco, Bom Jesus do Tocantins e Trairão foram afetados por chuvas intensas, alagamentos e inundações.

Entre os dias 3 e 14 de janeiro foram registrados alagamentos em Santarém e Santana do Araguaia; de erosão de margem fluvial em Belém; de inundações em Santana do Araguaia e Juruti; de deslizamento em Maracanã e Parauapebas; de enxurrada em Tucumã e Óbidos; de boçoroca - erosão do solo causada pelas chuvas - em Oriximiná, e de chuvas intensas em São Geraldo do Araguaia e Novo Progresso, de acordo com informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A estimativa é que mais de 4,6 mil moradores desses municípios tenham sido afetados.

Entre outras ações realizadas, 23 técnicos da Defesa Civil Estadual visitam 16 abrigos, para cadastrar famílias que receberão o auxílio do Programa "Recomeçar", oferecido em caráter emergencial pelo Governo do Pará. Será repassado a cada família em situação de vulnerabilidade o valor de um salário mínimo vigente em 2022 (R$ 1.212,00). Policiais militares estão sendo treinados para integrar a equipe que vai aos abrigos realizar o cadastro dando celeridade ao processo.

Para ter acesso ao benefício do programa "Recomeçar" do Governo do Estado, a família deve ter renda mensal de até três salários mínimos e residir em imóvel atingido diretamente pelas fortes chuvas, de forma grave. O programa vai atender vítimas de calamidade pública ocorrida no primeiro semestre de 2022, e em situação de emergência ocasionada pelas fortes chuvas, deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, para que essas famílias tenham um valor que possa ser utilizado na reconstrução dos imóveis danificados pelas águas.

(Com informações da Agência Pará)