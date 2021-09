Sete bairros de Belém vão ficar sem água na noite desta segunda

Moradores de sete bairros do centro de Belém devem se preparar para a interrupção no abastecimento de água na noite desta segunda-feira (20), a partir das 22h, por conta de uma manutenção emergencial que será realizada pela Companhia de Saneamento do Pará (Consanpa).

A falta de água vai atingir os seguintes bairros: Campina, Cidade Velha, Reduto, Batista Campos, Jurunas, Umarizal e Nazaré. O comunicado foi divulgado na tarde desta segunda, pela Cosanpa, por meio das redes sociais.

De acordo com a nota da Companhia, os moradores dessa área só devem ter acesso novamente ao abastecimento de água durante a madrugada da quarta-feira (21). "Por isso, será necessário interromper o abastecimento de água. A previsão é que o serviço seja concluído às 3h da manhã", disse a Cosanpa.