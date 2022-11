Sespa realiza programação especial de combate ao mosquito da dengue no Parque Estadual do Utinga

O inverno paraense chegou e com ele também algumas preocupações para a população, uma delas, é com o aumento nos casos de dengue no Pará, de acordo com o último Informe Epidemiológico sobre Dengue, Chikungunya e Zika, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Por isso, a Sespa promoveu na manhã de sábado (19), uma ação alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Mosquito da Dengue, com atividades de conscientização, orientação, visitação e panfletagem.

Segundo a coordenadora de arboviroses da Sespa, Aline Carneiro, “Hoje é o ponto de partida do combate ao vetor, Aedes aegypti que transmite dengue, chikungunya, zica vírus, entre outros. Já estamos no período das chuvas que é quando aumenta nossos números de casos, estamos entrando no período contingencial que vai até junho do ano que vem então esse grande movimento é nacional. E aqui nós estamos fazendo o Estado em parceria com os municípios de Belém e Ananindeua para lembrar a população que o principal ato de combate é a prevenção. O principal meio de combate ao mosquito é evitar que ele nasça. Então precisamos tomar medidas preventivas para ele não evoluir, que demora no máximo dez minutos de tempo para o morador. Por exemplo, geladeira frostfree, verificamos na parte traseira se há algum foco do mosquito, quem tem animais domésticos em casa, é preciso ter um cuidado com o vasilhame. Guardar o lixo em locais próprios e seguros. Tudo o que puder criar água tem que ser verificada e sempre semanalmente”, destacou.

Entre as atividades realizadas no evento promovido estavam a apresentação de kits entomológicos com ciclo evolutivo de espécies; apresentação de maquetes e jogos educativos; apresentação dos vídeos do Ministério da Saúde alusivos ao combate do mosquito; caminhada pelos agentes de endemias; checklist de prevenção do combate semanal para a Dengue; orientação aos profissionais da saúde quanto ao manejo adequado do suspeito de dengue, chikungunya e Zika Vírus.

O administrador Bismarque Carvalho ressaltou a importância da ação não somente para os adultos, mas também para as crianças. “É de extrema importância conscientizar a comunidade, é uma forma de repassar os cuidados em relação ao mosquito da dengue. Principalmente nesse inverno, que as gripes aumentam. Eu como pai fico muito feliz de ver que meu filho também pode aprender de uma forma prática sobre esses cuidados, se conscientizar desde criança para crescer com sabedoria”.

O eletrotécnico Elias Alcântara também ficou satisfeito com o que encontrou no Parque Estadual do Utinga. “Quando se trata de saúde, tudo fica ainda mais importante, né? Então você saber como combater uma doença é imprescindível. Estou muito satisfeito com essa ação porque até eu mesmo que já tenho um cuidado enorme por ter filho pequeno, estou vendo que existem novas formas de redobrar ainda mais esse cuidado”, concluiu.