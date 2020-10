Sespa confirma mais 56 novos casos e um óbito cadastrados neste sábado no Pará

Agora são 253 mil e 80 casos e 6.751 mortes no Pará pelo novo coronavírus. O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade está no site: http://covid-19.pa.gov.br

Redação Integrada