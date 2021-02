Sespa confirma 24 óbitos e mais 168 casos da covi-19 nos últimos sete dias no Pará

Mais 24 óbitos e 168 novos casos de Covid-19 ocorridos nos últimos sete dias foram confirmados, nesta sexta-feira, 19, no boletim atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) às 18h.

Os pacientes que faleceram em decorrência da doença na última semana foram homens e mulheres com idades entre 44 e 87 anos, em Belém e nos municípios de Almeirim, Altamira, Ananindeua, Aurora do Pará, Juruti, Marituba, Nova Timboteua, Portel e Santarém. As mortes ocorreram entre os dias 13 e 18 de fevereiro.

Em relação a subnotificação das prefeituras, ou seja, a notificações tardias de alguns municípios, a Sespa confirmou mais 1.383 casos e 79 óbitos que aconteceram em períodos anteriores. Esses óbitos ocorreram nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro do ano passado e em janeiro e fevereiro deste ano, mas só tiveram confirmação nesta sexta-feira.

Com isso, o Pará chegou a 354.587 casos confirmados da doença após quase um ano do primeiro registro em território paraense. Desse total, 332.881 pacientes conseguiram se recuperar. Os óbitos totalizam 8.266 vidas perdidas ao longo deste tempo. Há, ainda, o registro de 900 casos que seguem em análise e 58.799 casos que foram descartados. A taxa de letalidade no Pará, até o momento, é de 2,33%.





Disponibilidade de leitos

A disponibilidade de leitos estaduais exclusivos para a doença estava monitorada da seguinte forma: 531 leitos clínicos, sendo 282 disponíveis, com uma ocupação de cerca de 46,89%; Os leitos clínicos pediátricos são 15, com 7 disponíveis, a ocupação é de cerca de 53,33%. Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto são 368, sendo 80 livres, com uma ocupação de 78,26%; Há o registro de apenas três UTI neonatal, sendo duas disponíveis, com taxa de 33,33%; As UTIs pediátricas são 19, sendo 14 disponíveis, com uma ocupação de 26,32%.





- Atualização de casos de covid-19 - 19.02.2021



. Total de casos confirmados

354.587



. Total de óbitos

8.266



. Em análise

900



. Recuperados

332.881



. Descartados

58.799



. Novos casos nos últimos sete dias

168



. Novos óbitos nos últimos sete dias

24



. Casos subnotificados de períodos anteriores

1.383



. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados ontem)

79