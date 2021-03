Hospital de Campanha abre mais 50 leitos clínicos em Belém

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) abriu mais 50 leitos clínicos, no Hospital de Campanha do Hangar, em Belém. Os leitos já estão disponíveis no sistema de regulação do Estado desde a manhã de segunda-feira (1º). A ação faz parte da estratégia de prevenção no enfrentamento à covid-19. O Hospital de Campanha do Hangar já contava com 250 leitos, sendo 150 leitos clínicos e 100 UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A partir desse acréscimo de leitos, serão 300 leitos no total.

Até o momento, o Hospital já atendeu 4.213 pacientes, dos quais 258 foram transferidos, 2.825 receberam alta e 956 morreram. A estrutura foi montada para atender, inicialmente, pacientes da região metropolitana e das regiões nordeste e Marajó Oriental, mas atualmente também atende pacientes encaminhados do Amazonas.

o governo estadual, por meio da Sespa, entregou, na sexta-feira (26), o Hospital Regional de Castanhal, local que, neste primeiro momento, fará atendimento exclusivo a pacientes acometidos pela covid-19.

O Hospital Regional de Castanhal conta com 20 leitos de UTI e outros 30 leitos clínicos. A unidade é voltada para o atendimento de casos do novo coronavírus. O local não fará atendimento de urgência e não será portas abertas. Atenderá apenas os que vierem encaminhados via regulação estadual.