Sesma vacinará jornalistas com segunda dose nesta sexta (17)

Um dia muito esperado por jonalistas em Belém chegou: nesta sexta-feira (17), os profissinais receberão a segunda dose da vacina contra a covid-19, de acordo com programação da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). No caso, como informa o órgão, todos os jornalistas que receberam a primeira dose da vacina da Pfizer no dia 5 de julho, como categoria prioritária no Sindicato dos Urbanitários, deverão tomar a segunda dose agora, conforme marcado no cartão de vacinação.

A aplicação das doses do imunizante ocorrerá na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), na avenida avenida Almirante Barroso.

A segunda dose da vacina é fundamental para completar a imunização, como orienta a Sesma. O órgão divulgou que atua para essa etapa da vacinação ser realizada na data marcada, como tem ocorrido em Belém. "Com os jornalistas não será diferente, por isso está agendado para o próximo dia 17 de setembro, um prazo menor do que as 12 semanas previstas pelo Plano Nacional de Imunização", divulgou a Secretaria.

Para encaminhamento da aplicação das vacinas, a Sesma informa que tem dialogado com as categorias profissionais priorizadas no Plano Municipal de Imunização, inclusive, com os jornalistas. A intenção é a de que o calendário de aplicação da segunda dose ocorra dentro do prazo determinado e conforme previsto. A expectativa da Secretaria é que todos compareçam para a segunda dose no IFPA na sexta-feira, 17 de setembro de 2021.