Sesma realiza vacinação contra a covid-19 em 11 escolas nesta semana

Nesta semana, na segunda e na terça-feira (06 e 07), onze escolas municipais de Belém vão sediar mais uma etapa de vacinação anticovid-19. A ação é realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e da Secretaria Municipal de Educação (Semec).

Além dos estudantes e dos profissionais da educação, poderão se vacinar todos aqueles que ainda não receberam a 1ª dose ou a 2ª dose. Também podem procurar pela 3ª dose as pessoas que tomaram a 2ª dose até julho.

Pontos de vacinação nas escolas no dia 06/12/2021:

1. EMEF Comandante Klautau, Passagem São Benedito, 610, Barreiro;

2. EMEF Parque Bolonha, Conj. Verdejantes III, Quadra Xiv E Xv S/N;

3. EMEF Paulo Freire, Rua Alacid Nunes, Conjunto Bela Manuela, Travessa Cinco, S/N. Tenoné;

4. EMEIF José Alves Cunha, R. Santos dos Santos S/N, Tapanã;

5. EMEIF Rotary, Rua Lauro Malcher N° 279, Entre Tv. Tupinambás E Tv. Apinagés, Condor;

Pontos de vacinação nas escolas no dia 07/12/2021:

1. EMEF Lauro Chaves, Avenida Beira Mar, SN - Baía Do Sol, Mosqueiro;

2. EMEF Maria Stellina Valmont, Passagem Vitória, 423 - Terra Firme;

3. EMEF Ruy da Silva Brito, Trav. Eneas Pinheiro, 2871, Marco;

4. EMEIF Almerindo Trindade, Rua do Acampamento, 276, Pedreira;

5. EMEIF Florestan Fernandes, Passagem Sargento Getúlio, n° 09, bairro: Parque verde.

6. Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira, São João do Outeiro.

Para receber o imunizante é preciso apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e termo de assentimento do estudante que o responsável não poderá estar presente no dia da vacinação. Em caso de segunda ou

terceira dose, deve ser apresentado o cartão de vacinação de Belém.