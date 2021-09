Sesma realiza apenas vacinação domiciliar para acamados nesta segunda

Para esta segunda-feira (13), em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde agendou apenas um calendário vacinal contra a covid-19: imunização de pessoas acamadas. Por conta da impossibilidade de locomoção, essas pessoas, previamente cadastradas, vão receber equipes da vacinação em casa.

"A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai retomar a vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira, 13, em Belém, com a vacinação de pessoas acamadas. As equipes de imunização vão percorrer as casas das pessoas que estão impossibilitadas de se locomover a um ponto de vacinação", informou, em nota.

Serviço

Para receber o atendimento domiciliar, basta fazer o cadastro on-line, no site Belém Vacinada, e atender os critérios. O principal deles é a impossibilidade de ir até um ponto de vacinação, seja por motivos de doença – quando o paciente está acamado –, seja pela condição de deficiência física. Todos os casos estão listados no site, no qual o cidadão preencher a solicitação.

Por enquanto, ainda não foi anunciado nenhum calendário de 1ª dose nem de repescagem nem de 2ª dose. O anúncio dos cronogramas é feito por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura de Belém.

No último sábado (11), a capital fez repescagem de 1ª dose para nascidos em 2003 e aplicou a 1ª dose em gestantes a partir dos 12 anos completos (nascidas até 11 de setembro de 2009), puérperas e lactantes. Também teve 2ª dose para gestantes, puérperas e lactantes que tomaram a 1ª dose até 31 de junho.