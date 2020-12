Sesma promove campanha de vacinação antirrábica neste sábado

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) realiza neste sábado (12), das 8h às 13h, a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos a partir dos 3 meses, em 16 postos distribuídos por 12 bairros de Belém.

O CCZ orienta que apenas uma pessoa (tutor) compareça levando o animal e recomenda que os cães devam estar com coleira e focinheira e os gatos em caixa de transporte. O uso de máscara é obrigatório.

Segue abaixo a relação dos postos de vacinação do dia 12:

Praça Amazonas (Jurunas): Travessa Honório José dos Santos.

Centro Comunitário Timbiras (Jurunas): Rua dos Timbiras, entre Monte Alegre e Bom Jardim.

Centro Comunitário Paulo Roberto (Jurunas): Pass. Paulo Roberto, entre Bom Jardim e Carlos de Carvalho.

Praça Olavo Bilac (Terra Firme): Av. Celso Malcher.

Praça Helena Coutinho (Terra Firme): Rua Roso Danin.

Praça Princesa Isabel (Condor): Av. Bernardo Sayão.

Praça Dalcídio Jurandir (Cremação): Rua São Miguel.

UMS Guamá (Guamá): Av. Barão do Igarapé Mirim, nº 479.

Paróquia Santa Maria Goretti (Guamá): Pass. Gorete nº 23.

Comunidade Eclesial de Base Santo Agostinho - ALDEIA (Canudos): Tv. Segunda de Queluz entre Américo Santa Rosa e Gentil Bittencourt.

Canteiro da Rômulo Maiorana (Marco): Av. Rômulo Maiorana entre Tv. Pirajá e Tv. Lomas Valentina.

Volante Bairro do Marco (Marco): Tv. Mauriti e ruas adjacentes até a rua Jabatiteua.

Praça Brasil (Umarizal): Av. Senador Lemos s/n.

Praça Batista Campos (Batista Campos): Av. Padre Eutíquio s/n.

Praça da República (Campina): Av. Presidente Vargas s/n.

Praça do Arsenal (Cidade Velha): Rua Carneiro Rocha s/n.