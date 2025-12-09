Sesma irá enviar garrafas de uísque para análise após contaminação de engenheiro por metanol

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que já iniciou os procedimentos para analisar as bebidas supostamente ligadas à denúncia do engenheiro paraense Flávio Acatauassu, de 63 anos, que afirma ter sido contaminado por metanol após consumir uma dose de uísque adulterado. Segundo o órgão, as garrafas que teriam sido ingeridas pelo paciente serão encaminhadas ainda nesta terça-feira (9) ao Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen), onde passarão por exames que poderão confirmar ou descartar a presença de substâncias tóxicas.

A Sesma destacou que as investigações seguem em andamento. "Somente após a divulgação dos resultados o município poderá divulgar as informações necessárias à população. Reforçamos que se trata de apenas uma investigação, em um único paciente, cujo consumo se deu há um mês", detalhou o comunicado da Sesma.

Relembre o caso

O engenheiro paraense Flávio Acatauassu, de 63 anos, afirma ter sofrido uma contaminação por metanol após consumir uma dose de uísque supostamente adulterado. Ele procurou atendimento médico em duas ocasiões e denuncia ter enfrentado negligência durante o socorro. O caso passou a ser investigado após a manifestação da família e a circulação do relato nas redes sociais.