Sesma investiga caso suspeito da variante Delta em turista internado em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou, na tarde desta sexta-feira (30), que investiga o caso suspeito de covid-19 da nova variante Delta, em Belém. Trata-se de um paciente norte-americano, que está internado em um hospital privado em Belém, conforme o Grupo Liberal já tinha noticiado mais cedo, a partir da confirmação da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A equipe de Vigilância Epidemiológica da Sesma foi acionada, coletou amostras e encaminhou para análise do Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen/Pa), que confirmou se tratar de um caso da covid-19. A amostra foi encaminhada para um laboratório do Instituto Evandro Chagas para sequenciamento genético, que deve determinar se trata-se ou não de um nova cepa.

Na última terça-feira, 27, a Sesma foi acionada pela direção de um hospital para investigar o caso de um paciente norte americano internado na UTI com suspeita da covid-19. O paciente reside nos Estados Unidos e, quatro dias após a chegada em Belém, começou a apresentar sintomas, como dor de garganta e tosse, evoluindo para a piora dos sintomas e apresentando desconforto respiratório necessitando de internação hospitalar.

A Sesma também foi informada que o paciente estava acompanhado da esposa e se dirigiu até o hotel, onde ela está hospedada, constatando que a mulher também apresenta sintomas da covid-19, sendo então orientada a ficar em isolamento.

As amostras coletadas pela equipe da Sesma foram enviadas ao Lacen/Pa e após análise deu positivo para SARS-COV-2, sendo solicitado o envio para sequenciamento genético no laboratório de referência.

O diretor de Vigilância a Saúde da Sesma, Cláudio Salgado, explicou que a equipe segue acompanhando o caso e enquanto não sai o resultado do sequenciamento genético. Ele disse que a Sesma segue fazendo o rastreamento dos contatos feitos pelo casal antes do isolamento.

“Enquanto nós aguardamos o resultado, nós traçamos todo o perfil do casal e o que foi que eles fizeram desde que chegaram no aeroporto de Belém. Foram vários contatos, com várias pessoas, foram a clínicas, restaurantes, hotéis", disse o diretor.

"Já estivemos em praticamente todos esses lugares conversando com as pessoas e instituições e cumprindo todo o protocolo necessário para identificar pessoas que estejam apresentando sintomas, após o contato com esse casal e assim proceder com o bloqueio epidemiológico necessário”, ressaltou.