Sesma inicia nesta quarta-feira nova fase da campanha de vacinação contra o vírus H1N1

Nesta quarta-feira, 9, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai iniciar a terceira fase da campanha de vacinação contra o vírus Influenza. A campanha, que vai até 9 de julho, tem como meta imunizar 142.600 pessoas dos grupos com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, funcionários do sistema penal, forças armadas, agentes de segurança e salvamento, população carcerária, adolescentes e jovens em cumprimento de medidas sócio-educativas.

A meta definida não foi atingida nas outras duas etapas de vacinação. Por isso, os grupos presentes nas outras duas fases da campanha podem se dirigir a uma unidade de saúde para fazer a imunização. São crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais e professores. Até agora já foram imunizadas 156.285 mil pessoas.

A vacina vai estar disponível em mais de 50 salas de vacinação, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.