Sesma confirma 34 casos de dengue em Belém em janeiro, contra 4 registros no mesmo período de 2023

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou nesta quinta-feira (1º), que foram confirmados 34 casos de dengue em Belém em janeiro de 2024. No mesmo período do ano passado, houve a confirmação de quatro casos somente. Em todo o ano passado foram registrados 412 casos de dengue, e em 2022, foram confirmados 245 casos na capital paraense. O aumento de casos está diretamente relacionado a períodos de chuvas mais intensas nos últimos anos, que registraram invernos mais rigorosos. O fato pode ter contribuído para maior proliferação do Aedes Aegypti, mosquito que transmite o vírus da dengue.

O trabalho realizado pelos técnicos da Sesma de combate ao mosquito é realizado durante o ano inteiro, sendo intensificado no período do inverno amazônico. Desde o dia 11 de janeiro, a Sesma, por meio do Programa Municipal de Combate à Dengue da Divisão de Controle de Endemias, vem realizando mutirões nos bairros onde há maior incidência de casos.

Nos mutirões, um número maior de imóveis recebe a visita dos Agentes de Combate a Endemias, que além de identificar os focos do mosquito e aplicar larvicidas, fazem a orientação da população para evitar acúmulo de água parada e fazer o acondicionamento correto do lixo. Além dos mutirões, essas ações são realizadas cotidianamente pelas equipes da Sesma durante todo o ano.

Mutirão

Nesta sexta-feira (02), a partir das 8 horas, 44 agentes de Combate às Endemias atuarão no Mutirão de Combate à Dengue no Distrito de Icoaraci, em Belém. A concentração dos agentes ocorrerá na Escola Estadual Izabel dos Santos Dias, na rua 8 de Março.

Serão visitados 894 imóveis em área com alto Índice de Densidade de Ovos (IDO) do mosquito Aedes aegypti. Esse perímetro mostra-se propício a criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Em Belém, a campanha 2024 do Mutirão de Combate à Dengue teve início no dia 11 de janeiro no bairro do Jurunas, com 629 imóveis visitados e oito casos notificados. No dia 19 de janeiro, foi a vez dos moradores do bairro do Barreiro receberem em suas casas os agentes de combate às endemias. Na ocasião, foram visitadas 699 casas, com a notificação de quatro casos. E na última sexta-feira (26), a ação foi realizada no bairro da Marambaia.

No Brasil

De acordo com o painel de arboviroses do Ministério da Saúde, atualizados na quarta-feira (31), em janeiro último, foram registrados no Brasil 243.721 casos (prováveis e confirmados) de dengue. Esse número representa um aumento de mais de 160% se comparado a janeiro de 2023, quando foram contabilizados 93.298 casos no país. A quantidade de mortes, entretanto, diminuiu: foram 61 em 2023 para 24 em 2024. Existem 163 óbitos em investigação.

Vacinação

Na segunda quinzena de janeiro, o Ministério da Saúde (MS) anunciou a incorporação da vacina contra a dengue. Ela será aplicada na população de regiões endêmicas, em 521 municípios, a partir deste mês de fevereiro. O Pará está fora dessa relação.

De acordo com o MS, as regiões de saúde selecionadas para receber as vacinas são formadas por municípios de grande porte (mais de 100 mil habitantes), com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024, e com maior predominância do sorotipo DENV-2. São 16 estados e o Distrito Federal com municípios que preenchem os requisitos para o começo da vacinação a partir de 2024.