Sesma alerta para a nova cepa variante do SARS-CoV-2

A Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), está em alerta desde a última sexta-feira, 15, para as unidades de saúde do município ajudarem a identificar pacientes que possam estar infectados pela nova cepa variante do SARS-CoV-2.

O alerta indica que os hospitais públicos e privados de Belém devem encaminhar uma ficha de notificação com informações detalhadas do paciente suspeito para a equipe da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Sesma, principalmente, de pacientes que sejam oriundos dos estados do Amazonas, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

“Tivemos que emitir este alerta devido a chegada de várias pessoas de Manaus. Elas deram entrada através do Sistema Único de Saúde (SUS) e estão em Belém. Então, provavelmente, essas pessoas podem estar com a nova variante do SARS-CoV-2 e que deve estar circulando na capital”, informou o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde de Belém, Claudio Guedes Salgado.

O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde de Belém acrescentou que a principal medida é coletar o material e entender qual é a cepa que está circulando em Belém e fazer, eventualmente, o bloqueio dela.

Claudio Guedes ainda orienta a população que reforce as medidas de prevenção e controle contra o coronavírus. “Precisamos que a população reforce o isolamento domiciliar e tome os cuidados de prevenção como o uso obrigatório de máscara, a lavagem das mãos com água e sabão e manter o distanciamento social adequado”, recomendou.