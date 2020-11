Sesma aguarda novo calendário de imunização contra a gripe

No período de chuvas mais intensas, que já começaram a se pronunciar este ano no Pará, aumentam os casos de doenças respiratórias como as gripes sazonais ocasionadas pelo vírus da influenza. Nesta época, muitas pessoas procuram as unidades básicas de saúde, mesmo fora do período de campanha de vacinação, na tentativa de se imunizar contra a gripe.



A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), no entanto, explica que a imunização contra a gripe é ofertada para a população através do Ministério da Saúde (MS) somente por meio de campanhas anuais de vacinação. Ainda não há um calendário de vacinação contra a gripe definido para 2021, por isso a Sesma esclareceu que continua aguardando a data prevista para início da campanha. Após o término da campanha, conforme orienta a Sesma, quem não se vacinou deve aguardar a próxima campanha, segundo determina o Ministério da Saúde.



Neste ano, a campanha iniciou em 23 de março, mas por conta da dificuldade de alcance das metas estabelecidas em decorrência da pandemia do novo coronavírus, precisou ser prorrogada até 30 de setembro.



A imunização contra a gripe é destinada aos grupos de idosos, trabalhadores de saúde, portadores de comorbidades, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas, população privada de liberdade, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e portuários, pessoas portadoras de necessidades especiais, indígenas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, adultos de 55 a 59 anos e professores das escolas privadas e públicas.