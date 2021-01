Sesan retira toneladas de entulhos do canal da 14 de março

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que tem retirado cerca de 150 toneladas de resíduos e entulhos do canal da travessa 14 de março, no bairro de Nazaré, em Belém. A atividade faz parte da Ação de Limpeza Emergencial. O canal, segundo a assessoria, estava bastante assoreado, o que impedia a vazão de água até a Bacia da Estrada Nova, considerada uma das mais críticas da capital, gerando intensos alagamentos na região, abrangendo os bairros da Cremação e Jurunas.

Segundo o diretor do Departamento de Resíduos Sólidos da Sesan, Pedro Piqueira, desde o último dia 13 de janeiro (data de início da Limpeza Emergencial), já foram retiradas aproximadamente 1.8 mil toneladas de resíduos somente do canal da 14 de março.

Ele explicou que a dragagem mecânica com escavadeira hidráulica deveria ter sido realizada entre os meses de agosto e novembro do ano passado, como um preparo para o período de chuvas intensas na capital, o que acabou não ocorrendo. “Esses resíduos estavam sedimentados no leito do canal, por isso estava assoreado e com perda da capacidade de escoamento da água. O certo é fazer a dragagem antes do inverno, mas estamos fazendo agora porque a ação não foi realizada anteriormente”, explica o diretor.

A grande quantidade de lixo depositada na travessa 14 de março também contribui para o assoreamento do canal, já que com as chuvas a tendência é que o lixo caia no canal. “Isso acaba causando grandes problemas, para além dos próprios alagamentos, como a proliferação de doenças como a leptospirose, a lentidão no trânsito no entorno do canal e põe em risco a estrutura física de imóveis”, disse Piqueira (Com informações da Sesan).