Sesan realiza serviços de infraestrutura nos bairros Sideral e Cabanagem

Nesta sexta-feira (12), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) inicia a Operação Sideral e Cabanagem, que visa levar serviços de infraestrutura nos dois bairros de Belém de uma só vez. A equipe da Sesan irá atuar por duas semanas nos bairros privilegiados pela ação. A iniciativa irá iniciar entre as avenidas Brasil e Ceará, e contará com a presença do vice-prefeito de Belém, Edilson Moura.

O trabalho irá envolver cerca de 200 funcionários da Sesan e conta com os serviços de capinação, roçagem, raspagem, limpeza de bueiros, coleta de entulho, recuperação asfáltica de vias e manutenção do sistema de microdrenagem, que será feita com quatro caminhões de hidrojato.

"O nosso objetivo é melhorar o ir e vir dos moradores desses dois importantes bairros de Belém", disse a Secretária de saneamento, Ivanise Gasparim.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)