Sesan realiza desocupação e remanejamento de cinco famílias que residiam nas margens do Canal do Galo

O Núcleo de Remanejamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) iniciou, na última terça-feira (19), as ações de desocupação e remanejamento de cinco famílias que residiam na margem do Canal do Galo. A ação integrada contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar e Ministério Público.

Segundo a Sesan, as ações de remanejamento foram consensuais e as reuniões prévias foram determinantes para que essas famílias, que viviam de forma subumana nas margens do canal, fossem beneficiadas por projetos assistenciais da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), recebendo moradias mais dignas.

"Nós tivemos a preocupação e a sensibilidade de conversar e dialogar com as famílias que moravam no local. Conversamos também com a comunidade e fizemos um trabalho de informação para conscientizar as pessoas da importância de desocupar a área e também da necessidade de dar assistência às famílias remanejadas. Algumas já foram incluídas no programa de aluguel social. Os outros moradores que não possuem dependentes continuarão sendo atendidos pela Funpapa, inclusive alguns não possuem nem os documentos pessoais, o que é essencial para os trâmites na Fundação", ressalta Paulo Afonso dos Santos, coordenador de remanejamento da Sesan.

Em média, 2.380 famílias residem no entorno do Canal do Galo. O local é de extrema importância para a drenagem urbana de Belém e por 16 anos ficou sem manutenção efetiva. Com a falta dos serviços, o canal sofreu assoreamento, o que causou alagamentos em grande parte de sua extensão. Além disso, construções irregulares de garagens, depósitos de sucatas, banheiros, espaços de convivência, plantio inadequado e moradias, contribuem para o mau uso da margem do canal.

“A ação de remanejamento é para que a gente possa ter o canal livre de ocupação. Só após isso, a Sesan poderá realizar manutenção, limpeza e um paisagismo adequado que venha contribuir com a função do canal, que é drenar e escoar as águas, prevenindo alagamentos. Então é muito importante a gente manter a beira do canal desobstruída e com isso deixar a cidade bem mais cuidada", explica a secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)