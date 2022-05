Sesan anuncia reforço de limpeza em cinco bairros de Belém

Nesta quarta-feira (18), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), anunciou a segunda fase de uma ação de limpeza pública, contemplando os distritos administrativos da Sacramenta (Dasac), Bengui (Daben), Entroncamento (Daent), Icoaraci (Daico) e Outeiro (Daout). Com informações da Agência Belém.

De acordo com a Sesan, esses locais receberão serviços de limpeza urbana, como capinação, raspagem, roçagem, pintura de postes e do meio fio e ainda serão instalados neles pontos de coleta seletiva.

O anúncio foi feito na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, pela secretária da Sesan, Ivanise Gasparim. O prefeito Edmilson Rodrigues participou do evento. O conselheiro do Programa de Participação Popular da Prefeitura, o 'Tá Selado', no Distrito do Bengui, Paulo Setuba, considerou a iniciativa "excelente para os bairros da cidade”, disse ele.

Paulo Setuba disse que, há pelo menos 16 anos, a capital paraense sofre com o abandono do saneamento básico. “Belém agora vai ser a capital da limpeza. E nós, cidadãos, precisamos também colaborar com a prefeitura”. A moradora e conselheira da cidade do bairro da Pedreira Help Luna também gostou da ação. "Essa é uma resposta para a população que acredita neste governo", afirmou ela.

O prefeito Edmilson Rodrigues informou que vai reconstruir as políticas de saneamento básico da cidade, por meio de licitações de serviços para a construção de um novo sistema de saneamento. “Este serviço (grande ação de limpeza) ainda não é definitivo. Isso será feito quando realizarmos a grande concorrência pública para que todo o sistema seja renovado", afirmou.

"O sistema atual, projetado em 2010, está obsoleto para atender as necessidades da cidade”, avaliou a secretária municipal de Saneamento de Belém, Ivanise Gasparim.

De acordo com a Sesan, há 2.200 agentes na limpeza pública de Belém, e mais 400 novos trabalhadores devem reforçar as equipes fixas, em vias com grande fluxo e concentração de pessoas durante a ação de limpeza anunciada.