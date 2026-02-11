Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Servidores Municipais realizam novo ato unificado em frente à Prefeitura de Belém

Os atos e protestos dos servidores de municipais da capital começam no início de janeiro e já foram realizados em vários locais da capital

Bruno Roberto (Especial para O Liberal)
fonte

Ato unificado em frente ao Palácio Antônio Lemos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Os servidores municipais das categorias da Saúde, Educação e Assistência Social realizaram um novo ato unificado em frente ao Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém, na manhã desta quarta-feira (11), no bairro da Cidade Velha, em Belém. Com cartazes e falas, os trabalhadores demandam uma reunião com o prefeito Igor Normando, a fim da revogação da lei que altera o Estatuto dos Servidores e, segundo eles, impõe perdas de direitos históricos.

A insatisfação é voltada para a revogação da Lei nº 10.266/26, conhecida como “pacote de maldades”. A legislação reúne projetos de lei enviados pelo prefeito de Belém, Igor Normando, e aprovados durante a 8ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal, em dezembro de 2025.

Ato unificado

Conforme o Fórum das Entidades, o objetivo é que a gestão municipal dialogue com os representantes das 3 categorias. Os atos e protestos dos servidores de municipais da capital começam no início de janeiro e já foram realizados em vários locais, como em frente ao Palácio Antônio Lemos; em frente à Serecetaria Municipal de Educação (Semec), no bairro de Nazaré; em frente à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no bairro do Castanheira; em frente à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), no bairro de São Brás; e em frente à Fundação Papa João XXIII (Funpapa), no bairro do Marco.

Palavras-chave

ato unificado

greve de servidores municipais de belém
Belém
